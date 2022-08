Úsáid oifigiúil ‘Google Translate’ - ní bheidh aon soinseáil riamh!

Cén uair a thosnóidh mé ag íoc as an bpairceáil - nuair a dheinim páirceáil nó tar éis uair a chloig?

TÁ deireadh leis an saor pháirceáil a bhí i réim i Mála le linn ré Covid agus anois tá orainn íoc.

Ach, mar a léiríonn an comharthaíocht seo, ar an staisiún íoctha tá sé deacair a dhéanamh amach ar cheart íoc nuair a phairceáileann tú ar dtúis agus ticéad a fháil nó tar éis an ‘uair a chloig’ saor in aisce?

An rud is mó a chuireann alltacht orm ná an aistriú Gaeilge díreach as Google Translate ar ‘No Change Is Given’ atá ar an gcomhartha - ‘Níor Tugadh Aon Athrú’/No ‘change’ was given’.

‘Ní thugtar aon briseadh/soinseáil’ isea an leagan a bhainfinn úsáid as. áIs mór an náire go bhfuil údarás áitiúil fós ag baint feidhme as ‘Google Translate’ sa tslí seo chun leagan Gaeilge a aimsiú ar abairt chomh gairid agus símplí. Léiríonn sé droch mheas is easpa gairmiúlachta.