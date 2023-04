Tionól saoránach don Ghaeilge

An oiread le ceisteanna na ndrugaí agus athrú aeráide, ba cheart go gcuirfí stadas na Gaeilge ós comhair Tionól Saoránach, tá sé ráite ag an saineolaí oideachais, an tOllamh Pádraig Ó Duibhir.

Agus é ag labhairt le Coiste OIreachtais na Gaeilge an tseachtain seo cháite, dúirt an tOllamh Ó Duibhir, atá ina stiurthóir ar an gclár SEALBHÚ in Ollscoil Átha Cliath, agus é ag déanamh a mholadh gur cheart do dhaoine éirí as a bheith ag súil go ndéanfadh an chóras oideachais miorúilt ó thaobh na Gaeilge de.

“Ag an staid seo, 100 bliain tar éis bunú an Stáit, ní doigh liom go bhfuil an fhís atá againn don Ghaeilge, cá bhfuil ár dtriaiol, ní doigh liom go bhfuil sin sach soiléir,” dúirt an tOllamh Ó Duibhir ar an gclár Tús Áite ar RTÉ Ráidió na Gaeltachta I ndiadh a chur I láthair I dTeach Laighean.

“Is doigh liom go leagtar ana bhéim ar an gcóras oideachais agus an ghá go mbeadh feabhas ar ghach a tharlaíonn ansan ó thaobh múineadh na Gaeilge de – ach gan na beartais agus na tacaíochtaí lasmuigh de na scoileanna, ní doigh liom go bhfuilimíd chun aon rud a bhaint amach agus ní doigh liom go bhfuil daoine soiléir a dhothain faoi cad a theastaíonn uainn a bhaint amach.”

Dúirt sé gur thosnaigh daoine leis an bhfís 100 bliain ó shin go gcuirfí an Ghaeilge in áit an Bhéarla ach nár oibrigh sin agus gur polasaí I dtreo dhá theangachais a raibh á chur chun cinn sna 60í/70í.

Anuas ar sin cé go raibh cainteoirí maithe ag teacht ó scoileanna Gaeltachta agus lán Ghaeilge agus, ar bhonn níos lú, ó scoileanna ina múintear trí mheán an Bhéarla, go raibh cuid mhaith de na cainteoirí sin ná raibh ag úsáid na Gaeilge tamall de bhlianta I ndiaidh na scoile a fhágáil mar ná raibh na deiseanna úsáidte ann.

“Is doigh liom go bhfuil gá le plé oscailte ionraic, tá na pobail bhreitheanna a chuireann Conradh na Gaeilge ar fáil trí Kantor, tá na torthaí dearfach, dhá thrian den phobal ag tacú le múineadh na Gaeilge agus ag tacú le beartais ar son na Gaeilge.

“Ach de bharr go bhfuil beartais radacacha de dhith, athrú ó bhonn faoin slí a thugaimíd faoin nGaeilge, go bhfuil beartais ar bhonn Rialtais iomlán de dhith seachas bheith ag díriú ar an Roinn Oideachais nó ar Roinn na Gaeltachta chun rudaí a dhéanamh.”

Mar gheall ar an athrú radacach a bheadh de dhith, bheadh tacaíocht an phobail ag teastáil agus dá bhrí sin, bheadh fóram mar Tionól Saoránach áisiúil chun a leithéid de phlé a éascú.

Ghlac sé leis go bhféadfadh laghdú stadais don Ghaeilge, atá ina céad teanga oifigiúil don Stát de réir na Bunreachta, bheith mar thoradh ar an bproiséas sin. “D’fhéadfadh sin tarlú ach b’fhearr liomsa go mbeadh diospóireacht ionraic ann - níl aon mhaith leis an gcur i gcéill agus an bhfimínteacht.”

Dúirt sé go mbeadh sé úsáideach a fhiosrú cad atá ar bun sa Bhreatain Bheag chun go mbeadh 1m cainteoir Breatnaise sa tír faoi 2050 agus cad é atá á dhéanamh I dTír na mBascach chun foghlaim uaidh chun úsáid na Gaeilge a threisiú in Éirinn.

Neosfaidh an aimsir an mbeidh toradh lena achainí.