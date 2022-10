Tá gradaim tuillte ag cló iriseoireacht na Gaeilge

Bronnfar Gradaim Cumarsáide an Oireachtais ag ocáid i gCill Áirne ar an gCéadaoin.

TÁ Oireachtas na Samhna ar ais i gCill Áirne an tseachtain seo agus, tar éis srianta na paindéime, is mithid ré an phlá is an anachain a chuir ar ár gcúl.

Is baile Chill Áirne ina gcailltear ocáid an Oireachtais ann go h-éasca mar go mbionn furmhór na n-imeachtaí ar siúl in Ostáin an Gleneagle agus an Brehon.

Mar sin féin beidh na sluaite ag tabhairt aghaidh ar iar dheisceart na tíre don bhféile a mhaireann ón gCéadaoin dtí an Domhnach.

Ceann de buaic-phointí na féile dos na meáin cumarsáide ná bronnadh na ngradam cumarsáide a tharlaíonn ar oíche Chéadaoin. Más sa nuachtán atá á léamh seo - seachas ar líne - beidh an ocáid thart.

An cloch is mó sa mhuinchille agam mar gheall ar an ocáid sin ná a laghad aitheantais atá á thabhairt don gcló iriseoireacht Gaeilge i gcodarsnacht leis an iriseoireacht craolta, cláracha theilifíse, scannáin,pearsaí ráidió agus a leithéid.

Fag na gradaim atá ag a leithéid sin acu. Oibríonn siad go cruaigh ar a son ach tá sé thar am go mbeadh cúpla catargóir nó trí cló iriseoireachta thar nais ar an gclár don oíche seo. Creidim féin gur cheart go mbeadh catargóirí ar leith le h-aghaidh iriseoireacht Gaeilge sna h-irisí agus ar na suíomhanna Gaeilge, iriseoireacht nuachta, iriseoireact spóirt, gné ailt is colúnaíocht.

Anuas ar sin, ba cheart go mbeadh gradaim ar leith ann don iriseoireacht Gaeilge sna nuachtáin Bhéarla, na nuachtáin náisiúnta agus na nuachtáin áitiúla.

B’fhéidir go bhfuil an iomarca ansan le h-aghaidh Gradaim Cumarsáide an Oireachtais ach ós rud é nach dtugtar súntas do chló iriseoireacht na Gaeilge ag ocáidí eile, tá Gradaim an Oireachtais ar an gcéad áit a bhéárfaidh mé mo phocán gabhair. Mar a deir an seanfhocal, mura bhfuil agat ach pocán gabhair bí i lár an aonaigh leis.

Tá gá spreagadh a thabhairt d’iriseoirí atá ag saothrú, nó ábhar iriseoirí ar mhaith linn go bhfaigheadh siad slí beatha in earnáil na Gaeilge agus is córas ceart gradaim ceann de na h-uirlisí chuige sin.

Tá suim ar leith agam in iriseoireacht sna nuachtáin áitiúla - táim ag obair anseo sa Corkman ó Meán Fómhair 2019 agus tá colún Gaeilge ar bun agam ó mhí Dheireadh Fómhair na bliana sin.

Ní mise an t-aon cholúnaí Gaeilge atá ag obair i nuachtán áitiúil - tá leithéidí Seán Ó Dáimhin ag déanamh obair na gcapall i gCo. Thír Eoghain agus tá colún i lár na sráide ar bun sa Galway Advertiser ag Peadar Mac Fhlannchadh le blianta fada. Tá dornán eile iriseoirí timpeall na tíre agus iad ag soláthar colúin Ghaeilge i nuachtáin áitiúla. Is iad seo na h-áiteanna a théann daoine le scéalta faoina bpobail féin a léamh - cad atá ag titim sa Ghaelscoil áitúil, an bhfuil rang nua Gaeilge tosnaithe nó a leithéid. Eolas luachmhar úsáideach.

Má thugtar an spreagadh anois, seans go leanfaidh toradh fónta. Is sna nuachtáin áitiúla a chuireann go leor iriseoirí tús lena ngníomhréimeanna, fiú go fóill. Ar ball bionn aithne a n-ainmneacha i mbéal an phobail mar gheall ar fheabhas a gcuid oibre. Sna nuachtáin áitiúla a chuireann siad barr snáis ar a scileanna, agus is loinnir an snáis sin a mheallann eagarthóirí na nuachtáin náisiúnta iad a earcú.

Nach deas é an rud dá mbeadh iriseoireacht na Gaeilge i measc na scileanna a bheadh snás á gcuir orthu ag na daoine óga seo agus go mbéarfadh siad a suim sa teanga leo go dtí na nuachtáin náisiúta. Níl ábhar Gaeilge ach á fhoilsiú ag an Irish Times, an Irish Independent agus an Irish News faoi láthair. Tá fás agus forbairt i ndán don earnáil.

Mol an óige agus tiocfaidh sí!

Bain sult as an Oireachtas agus seans go gcasfar ar a chéile sinn timpeall na h-áite!