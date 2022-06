Tá ‘An Ghaeltacht’ ar ais arís

Tá fáilte romhat chuig An Ghaeltacht...comhartha nua in aice leis an dTigh Leath Shlí.

ROINNT seachtainí ó shin, ar an leathnach seo, shoilsigh mé an scéal go raibh an comhartha ‘An Ghaeltacht’ a bhíodh ar thaobh an bhóthair in aice leis an dTigh Leath Shlí/The Halfway House fuadaithe agus dhá chuaille folamh fagtha.

De réir an gComhairleoir Gobnaith Ní Mhúineacháin, a bhí ag labhairt ag cruinniú mhíosúil Comhairle Cheantar Bhardasach Mhaigh Chromtha/Sráid an Mhuilinn, tá an chomhartha ‘An Ghaeltacht’ ag crochadh san áit ina raibh sé arís.

Ní fheadar go fóill cár imigh an chomhartha a bhíodh ann, agus a raibh bataráil maith faighte aige i gcaitheamh na mblianta, ach b’fhéidir go neosfaidh an aimsir.