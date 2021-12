Suíochán omóis do Dhiarmuidín Maidhcí

Tá muintir Dhún Chaoin tar éis suíochán le radharc ar na Blascaoid a thiomnú don gcraoltóir is amhránaí, Diarmuid Ó Suilleabháin ó Chúil Aodha, a cailleadh cothrom an ama seo i Nollaig 1990.

TÁ cáirdeas agus cumann idir mhuintir Chúil Aodha is Múscraí agus muintir Dhún Chaoin is Chorca Dhuibhne le glúinte gan aon amhras.

Cuid den chúis le sin ná go raibh an amhránaí is craoltóir aitheanta ó Chúil Aodha, Diarmuidín Maidhcí Ó Súilleabháin ag obair is ina chónaí ann ar feadh na mblianta fada.

Nuair a cailleadh Diarmuid go taismeach i mbéal na Nollag 1990, d’fhag sé dhá phobal ar leith faoi scamall bhróin, muintir a bhaile dhúchais, Cúil Aodha, agus muintir Dhún Chaoin.

Tugtar Diarmuidín agus a oidhreacht chun cuimhne i gCúil Aodha leis an Éigse bliantúil.

Agus anois tá muintir Dhún Chaoin tar éis a gceanúlacht d’fhear Chúil Aodha a léiriú tre suíochán a chuir in áirde.

Tá an binse curtha ag béal Bhóthar na Croise Báine, coiscéim nó dhó isteach ó bhóthar an Chlasaigh agus radharc taibhseach uaidh ar Dhún Chaoin agus na Blascaodaí.

Ar an suíochán tá scribhinn greannta a chuireann síos ar Dhiarmuidín mar amhránaí, iriseoir agus craoltóir agus an manna ‘do chónaigh sé inár measc’.

Áit deas le cuid den trathnóna a chaitheamh.