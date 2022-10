Strong North Cork entry in county senior Scór finals

Tracy Cronin set to represent Iveleary at the Co. Senior Scór Finals hosted in the Éire Óg GAA Pavilion, Ovens. Picture John Tarrant

The Boherbue Instrumental Music Group of Liam Moynihan, Eddie Kiely, Aiish O'Hanlon and Fionn O'Hanlon looking ahead to the County Scór Sinsir Finals. Picture John Tarrant

The Cork County Scór Sinsear Finals take place this Saturday in the Éire Óg GAA Pavilion, Ovens commencing at 7.30pm.

This, the 52nd staging, return sto the popular Mid Cork venue, and fingers are crossed the fare on parade will equal if not better excellent hostings from more recent years.

Saturday’s showpiece features an abundance of talent from all corners of the county with clubs representing the various divisions. All the indications are an abundance of cultural entertainment will surface from GAA members.

The county finalists are

Figure Dancing: Boherbue (Margaret Casey, Ailish O’Hanlon, Evie Casey, Maeve Cremin, Aoidhbe Ducey, Elisha Daly, Cathy Byrnes. Aoife O’Brien);

Solo Singing: Muireann Vaughan (Cullen), Ashling Ní Aonghusa (Youghal), Robert Dunne (Kilshannig), Claire O’Regan (Carbery Rangers), Tracy Cronin(Iveleary), Elaine Lombard (Ballinhassig).

Recitation: John O’Sullivan (St. John’s), John Arnold (Bride Rovers), Robert Dunne (Kilshannig), Elaine Moore (Carbery Rangers), Elaine Lombard (Ballinhassig), Tracy Cronin (Iveleary)

Ballad Group: Millstreet (Conor Linehan, James Linehan, Jerry Doody), Carbery Rangers (Claire O’Regan, Sinéad O’Regan, Elaine Moore, Kate Whelton, Andrew Whelton);

Quiz: Millstreet (Pat Sheehan, Con Healy, Jerry Doody, John Tarrant); Killeagh (Denis Barry, Eddie Leahy, Matt Hurley, Coleman Motherway); Valley Rovers (Ger Crowley, Jim Kilduff, Liam Condon, Padraig Flaherty);

Novelty Act: Carbery Rangers (Kieran O’Sullivan, Sinead Barry, Mickey O’Donovan, Kay Duffy, Claire O’Regan, Tracey Creedon, Fiona Calnan, Elaine Moore); Bride Rovers (Michael Carey, Mossie O’Sullivan, Betty Cahill, Mary Gubbins, Donal O’Leary, John Arnold); Millstreet(Jerry Doody, Conor Linehan, James Linehan);

Instrumental Music: Courcey Rovers(Orlagh O’ Mahony, Lucy Crowley, Deirdre Nyhan, Alanna Reardon, Libby O’ Brien), Boherbue (Liam Moynihan, Eddie Kiely, Ailish O’Hanlon, Fionn O’Hanlon); Clann na nGael (Andrew Collins, Molly McQueen, Davina Connolly, Saoirse Connolly); Youghal (Dónal Ó Riain, Rebecca Ní Chathasaigh, Liam Ó hÉalaithe); Kilshannig (Mark O’Shea, Darragh O’Shea, Sheila Kavanagh, Daniel O’Callaghan).