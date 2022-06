Is údar dóchais na stampaí seo atá éisithe ag An Post. Cuireann siad frásaí simplí Gaeilge ós comhair an phobail.

IS ar éigean gur cuimhin liom an uair dheireannach gur cheannaíos stampa in Oifig an Phoist. Tá deireadh leis na laethanta go mbín ag seoladh litreacha sa phost.

Ach seans go bhfillfidh mé ar an dtraidisiún toisc go bhfuil stampaí Ghaeilge éisithe ag An Post chun an spot sholas a dhíriú ar Choláistí Samhraidh atá ag oscailt arís tar éis dhá bhliain den bpaindéim. Mol an óige agus tiocfaidh siad.