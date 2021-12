Slánaitheoir nua United

TÁ bainisteoir nua ceaptha ag saoistí Manchester United agus iad ag iarraidh an chumann a bhí ar bharr na sraithe ar feadh an oiread san de bhlianta a thabhairt slán ón bpráiseach ina bhfuil siad sáinnithe anois le tamall de bhlianta.

Ní hé go raibh Alex Ferguson gan locht ach bhuaigh an chumann craobh na Príomhshraithe go minic agus é i gcumhacht, é féin agus an triomadóir ghruaige a d’úsáideadh sé chun íde béil a thabhairt d’imreoirí ar nós David Beckham agus eile nár dhein beart de réir briathar an bhainisteora.

David Moyes, Ryan Giggs, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solksjaer, Michael Carrick agus anois an Gearmánach, Ralf Rangnick.

Fear é Ralf atá tuairimí laidre aige faoi conas mar is ceart peil a imirt. Creideann sé gur cheart do gach imreoir rith agus rith chun an freasúra a chuir faoi bhrú agus iad a choimeád ar an gcúl chos.

Tá go leor buaite aige sa Ghearmáin mar gheall ar an straitéis seo agus go dtí an cheapachán is déanaí aige, bhí sé ina bhainisteoir ar Leipzig agus bhí an chumann ráthúil le linn a réimeas.

An oiread is gur fear mé a thugann mo dhílseacht do chluichí na nGael, peil, iomáint agus camógaí agus, fiú, d’imríos roinnt liathróid láimhe agus mé níos óige, tugaim tacaíocht do Mhanchain Aontaithe ó thaobh sacar na Breataine de. Is cuimhin liom cluiche ceannais FA fadó nuair a raibh United ag imirt in aghaidh Arsenal. Bhí foireann Londain lán le hÉireannaigh agus ba dhobair ná gur thacaigh mé leo.

Ach d’fhan mé dílis do United fiú is gur bhuaigh Arsenal an cluiche áirithe sin le cúl sa soicind dheireannach.

Tá sin breis is dhá scór bliain ó shin anois agus tá go leor cúil aimsithe, cuid acu le linn na h-ama breise ar a dtugtaí ‘Fergie Time’ .

Seo chomh h-íseal is a chonac United ach tá dóchas agam go n-eireoidh leo an uair seo fén bhfear nua.

Tá easpa tuisceana acu ar conas an cluiche a imirt faoi láthair - ní imríonn siad mar fhoireann.

An rud atáim dóchasach ina leith ná go gcuirfidh Rangnick na h-imreoirí iontacha seo ag imirt mar fhoireann in athuair. Ar ndóigh tá roinnt imreoirí nach dtiocfaidh slán sa ré nua - tá’s againn go léir cé h-iad féin. Tá’s acu freisin.

Ní fheadar cad a tharlóidh - ach beidh sé suimiúil, ceapaim.