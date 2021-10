Slán leat a stiurthóir!

Aoife Granville, stiurthóir an Ionaid Cultúrtha i mBaile Mhúirne, agus í ag labhairt ar an Saol Ó Dheas ar RTÉ RnaG.

TÁ droch scéal faighte ag an colún seo le laethannta beaga anuas.

Tá Aoife Granville, an stiurthóir ar an Ionad Cultúrtha i mBaile Mhúirne, tar éis post nua a fháil i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, áit a bheidh sí ag léachtóireacht i Roinn an Bhéiloidis, áit a fuair sí dochtúireacht.

Breis is trí bliana atá Aoife ag obair go dian dícheallach san Ionad Cultúrtha agus gan amhras d’imir an phaindéim tionchar nach beag ar an gclár imeachtaí lena linn.

Ach lean sí lei ag eagrú imeachtaí, coirmeacha ceoil agus eile agus tá an pobal áitiúil go mór faoina comaoin as an méid a dhein sí, agus a leathbhadóir, Síle Uí Chróinín agus an criú theiciniúl thar barr, Séamus Ó Suilleabháin (an cheamradóir) agus an fear fuaime, Amhlaoibh Mac Suibhne.

Seod ar leith in oidhreacht Aoife ná Ensemble Mhúscraí, ceolfhoireann de cheoltóirí óga sár chumasacha atá ag cleachtadh leo faoi stiur Oisín Morrison, cruitire den scoth agus fear le tuiscint is léargas ar cheol traidisiúnta.

Nara fada go raibh deis againn dul go ceolchoirm beo san Ionad agus an Ensemble ag seinnt!

Bhí Aoife ag caint leis an Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta nuair a scaoil sí a rún.

Gan amhras guimíd gach rath uirthí agus í ag tabhairt faoina ról nua, uair éigean roimh na Nollag deir sí.

Ach beidh muintir Bhaile Mhúirne agus Cúil Aodha ag súil nach nglacfaidh sí an seachbhóthar nua nuair a bheidh sé criochnaithe agus í ag gabháil an slí idir Ciarraí agus cathair Chorcaí. Beidh fáilte roimpí i gcónaí i nGaeltacht Mhúscraí!