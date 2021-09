Slán leat a Dhonncha Uí Dhúlaing

TÁ duine de laochra craoltóireachta na tíre imithe leis go dtí an stiuideo ard sa spéir agus Donncha Ó Dúlaing caillte againn.

Bhí aithne de short agam féin ar Dhonncha mar sheol sé agus a bhean, Vera, beirt mhac leo, Feargal agus Ruairí, go Cúil Aodha ar scéim trí mhí Gael Linn siar sna 70í. Is go dtí ár dtigh i gCúil Aodha a tháinig siad.

Anois ní raibh morán comhfhreagas againn leo ina dhiaidh sin seachas gur tugadh cuireadh do Chór Chúil Aodha bheith páirteach i gcúpla clár theilifíese a raibh á chur i láthair ag Donncha sna 80í.

Uair amháin chuamar go dtí Ath Dhára, go dtí an tig mór ansiúd, an áit a bheidh Corn Ryder á imirt ann i gceann cúpla bliana, agus chanamar cúpla iomainn.

Ghlac sé fada a dhothain agus bhí ocras agus tart orainn i ndiaidh ár saothar. Dúradh linn dul síos go dtí an ostán áitiúil agus go bhfaighimís ‘greim le n-ithe’.

Chuamar linn síos ón mainéar agus bhuaileamar isteach an doras ag an ostán. Dúramar le fear a’ tí gur seoladh anuas ón mainéar sinn agus go raibh greim le n-ithe geallta dúinn.

Suigh chun boird, dúradh linn. Shuíomar agus cuireadh béile breá ós ár gcomhair, anraith, mairtfheoil rósta agus mílseog de short éigean. Béile breá.

Bhíomar ag éirí ón mbórd chun aghaidh a thabhairt ar Chúil Aodha nuair a bhuail dream eile isteach an doras agus bhíodar tagtha ón mainéar freisin agus ocras orthu tar éis lá cruaigh oibre.

Ón méid a rabhas ábalta a bhaint amach, bhíomar tar éis a mbéile a ithe agus ní raibh fágtha dóibh ach anraith agus ceapairí, an bia a bhí dlite dúinn ach go raibh easpa cumarsáide ann.

Bhíomar ar chlár eile le Donncha agus fuaireamar béile breá ina dhiaidh sin!

Bhí fáilte mhór aige dúinn i gcónaí agus táim cinnte go mbeidh seana bhaill na Córach agus é féin ag gáirí leo sna flaithis faoin scéal seo!