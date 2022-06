Seo chugainn ‘Spórt Iris’

24 May 2022; TG4 presenter Dara Ó'Cinnéide, TG4 reporter Gemma Ní Chionnaith and TG4 Director General Alan Esslemont during the TG4’s ‘Spórt Iris’ launch at Croke Park in Dublin. Photo by Eóin Noonan/Sportsfile *** NO REPRODUCTION FEE ***

FÉ mar a tharlaíonn i gcomórtais spóirt áirithe, dornálaíocht mar shampla, tá seans breise ag an t-é a fuair bataráil roimhe teacht ar ais ós na mairbh.

Sa chás seo, táim ag caint ar an gclár spóirt is anailíse a bhíodh ag TG4 go dtí roinnt blian ó shin. Tháinig deireadh tobann le Seó Spóirt, clár a bhíodh á chur i láthair ag Dara Ó Cinnéide agus Gemma Ní Chionnaith is bhíodh leithéidí Seán Bán Breathnach le feiscint ann go minic.

Ach tá an clár ar ais, faoin ainm nua, Spórt Iris, agus na laithreoirí céanna aige don Samhradh spórtúil atá romhainn.

Botún tubaisteach abea an cinneadh deireadh a chur leis an gclár ach, mar a dínúirt, fuair an sraith tacaíocht, agus tá sé beo arís.

Tá TG4 lán le muinín de bharr a fheabhas is atá ag éirí leis an scannán An Cailín Ciúin, a fuair tacaíocht ón gcraoltóir fén scéim Cine4.

Ach is iad cláracha ar nós Seó Spóirt nó Spórt Iris a bheathaíonn na bráithre ó sheachtain go seachtain. Tá an oiread suime ag Gaeil i gcláracha cainte agus plé agus atá ag aon dream eile. Bheadh sé go maith, anois, dá mbeadh feabhas ar an solathar do chláracha chúrsaí reatha. Ní leor leath uair gach 7 Lá!