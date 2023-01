Séamus Ó Beaglaoich imithe ach maireann an ceol

TÁ sé deacair an scéala a fograíodh ag tús na seachtaine go bhfuil Séamus Ó Beaglaoich imithe ar shlí na fírinne a chreidiúint.

Ba Chiarraíoch go smior é Séamus, go deimhin thug sé ‘An Ciarraíoch Mallaithe’ ar an gcéad albam a d’éisigh sé in éineacht lena dheirfiúr, Máire.

Ach ón aithne a raibh ag éinne ar chas leis thar na mblianta, bhí a fhios acu go maith gur fear le croí mór abea Seamus agus talainn as cuimse aige i réimse an cheoil. Bhí sé ábalta an bosca ceoil a sheinnt agus bhí guth gleoite aige agus is féidir a rá go raibh na ceirníní a d’eisigh sé in éineacht le Steve Cooney, an giotaraí ós nadúrtha ón Astráil, leithéidí ‘Meitheal’ ina cheirníní a thug lucht éisteachta ollmhór go dtí an ceol traidisiúnta. Is cuimhin liom é ag seinnt ag ceolchoirm sa Chultúrlann i mBéal Feirste trath go rabhas im bhainisteoir imeachtaí ann agus thug sé an slua leis sa tslí is go rabhdar go léir faoi dhraíocht aige.

Umhlaíocht agus uaisleacht, bhíodar fite fuaite ann agus é ábalta é féin a chuir i láthair in aon cheantar agus in aon phobal. Is cinnte go bhfuil oidhreacht ceolmhar fágtha ag Séamus ina dhiaidh, oidhreacht a mhairfidh i bhfad inár ndiaidh.

Tá aithne ag gach Gael ar mhuintir Shéamuis agus beidh ár smaointe is ár bpaidreacha ag dul ina dtreo sna laethannta brónacha seo. Suaimhneas síoraí do Shéamus is solás dá mhuintir is dá cháirde.