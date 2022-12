Seal thuas is seal thíos le linn 2022

TÁ sé cinnte nár mhaith linn bliain ar nós 2022 a fheiscint arís. Nuair a thagann deireadh leis ag meán-oíche ar an Satharn, déarfaimíd slán leat agus, faoinár n-anál, imeacht gan teacht ort.

Go deimhin, d’fhéadfaí a rá nach na 20í thar moladh beirte go dtí seo.

Paindéim, cogadh domhanda, géarchéim aoráide agus iliomad scannail agus fadhbanna eile ag teacht sna sála ar a chéile agus, go minic, ar mhullach a chéile.

Bíodh is go bhfuilim a rá go raibh 2022 ina droch bhliain ar go leor slite, ní raibh sé olc ar fad.

Um an dtaca seo anuraidh bhí ceiliúradh á dhéanamh ag na Gaeil ar an stadas mar theanga oifigiúil oibre bheith tagtha i bhfeidhm don Ghaeilge san Aontas Eorpach. Ba thoradh é sin ar fheachtas a thosnaigh Pádraig Ó Laighin, scríbhneoir is ollamh léannta agus deisbhéileach, an cineal dhuine a dhéarfá ina leith gur fear réasúnta é is dá labhródh sé leat go réasúnta, mar a dhéanann sé, go réasúnófaí thú.

Is cinnte gur chuaigh sé i bhfeidhm ar an Rialtas agus faoi dheireadh, tháinig deireadh leis an maolú, a d’iarr Rialtas na hÉireann nuair a bronnadh stadas oifigiúil ar an nGaeilge i 2007, cúig bliana deag níos déanaí i 2022.

Ag deireadh na bliana seo tháinig toradh rathúil ar fheachtas eile, feachtas le h-aghaidh reachtaíocht a chosnódh an Ghaeilge ó thuaidh.

Níos lú ná coicís roimh an Nollaig chuir an Rí Searlas III a lámh le reachtaíocht nach raibh ‘Acht Ghaeilge’ mar ainm air ach is é sin an ciall atá leis sa deireadh thiar. Tugann an Acht Cultúr agus Ionannas cosaint oifigiúil don Ghaeilge i dTuaisceart Éireann don gcéad uair i stair 101 bliain an stáitín sin.

Nuair a chuimhníonn tú ar na blianta fada de leatrom agus cos ar bholg a d’imríodh ar an nGaeilge agus ar lucht labhartha na teanga, is iontach an clochmhíle atá bainte amach mar gheall ar fheachtas ollmhór phobal na Gaeilge ó thuaidh.

Bhíos féin páirteach i slógadh ollmhór ar shráideanna Bhéal Feirste i mí Bealtaine, duine i measc breis is 15,000 a ghlac páirt sa Lá Dearg ar son cearta teanga.

Buaic phointe eile don teanga le linn 2022 abea An Cailín Ciúin, scannán as Gaeilge atá anois ar ghearrliosta do ghradam Oscar, an chéad uair a bhain scannán as Gaeilge an sprioc sin amach.

Ní lia duine ná tuairim gan amhras agus cé go gcreidim gur scannán iontach é An Cailín Ciuin ar go leor bealaí, aisteoireacht, script agus stiurthóireacht is a leithéid, ní scannán é a thaithneodh liom de ghnath.

Táimíd tagtha go dtí an phointe anois, áfach, nach gá duit bheith ar son gach rud Gaeilge de bharr gur i nGaeilge atá an rud. Ní miste liom sin.

Bhí roinnt scannáin eile i nGaeilge a chonac i mbliana agus cé gur cheapas gur iontach an rud go bhfuil siad ann agus go bhfuil ard chaighdeán ealaíon iontu, níor thaitin siad liom mar scannáin. Mhothaigh mé go raibh Arracht, Foscadh agus Doineann ró dhorcha agus ró dhuairc ar fad domsa.

Ach tá síol curtha agus tá slat tomhas gearrtha agus caighdeán curtha in áit agus beidh scannáin eile ann, scannáin den tsort a bhainimse taithneamh astu agus scannáin eile a bheidh go maith ach nach gá go mbainfinn taithneamh astu ach beidh go leor eile a bhainfeadh taithneamh astu.

Tá an scéal céanna i gceist maidir le scannán mór eile atá i mbéal an phobail faoi láthair, The Banshee of Inisherin.

Tá go leor á mholadh go h-ard na spéire ach nílim ag baint an taithneamh céanna as agus ar bhaineas as In Bruges mar shampla. B’fheidir go mbaineann sé leis an nóisean atá agam gur doichí ná a mhalairt gur oileán de chuid Oileáin Árainn é Inisherin nó Inis Éirinn agus gur peaca é, mar sin, gur beag an tagairt a dhéantar den gcultúr dúchasach sa scannán.

Buaic phointe eile ón mbliain abea an cheiliúradh a rinne Ráidió na Gaeltachta ar 50 bliain ar an aer.

Bhí ocáid mhór i sean stuideo scannáin Roger Corman i mBaile na hAbhann le ceoltóirí is amhránaithe móra na Gaeilge agus na Gaeltachta. Bhí Cór Chúil Aodha ann agus chuireamar deireadh leis an oíche le Mo Ghile Mear agus Ceolfhoireann RTÉ ár dtionlacan. Is iontach an eispearas é bheith ag canadh le ceolfhoireann ar do chúl, tá fuinneamh ósnadúrtha a ghabhann leis.

Ar aon nós bhí go leor réaltaí ar an ardán an oíche sin agus ba cheiliúradh iontach é ar an bhfuinneamh agus an talann is an ealaíon atá sa Ghaeltacht.

Buaicphointe eile a tháinig ag deireadh na bliana ná an forógra go mbeidh toghcháin ann chun comhaltaí boird a thoghadh do Bhórd Údarás na Gaeltachta.

Thairis sin beidh comhalta buan ag Gaeltacht Chorcaí - is é sin Múscraí agus Cléire le chéile. Fé’n socrú atá ann anois deineann comhaltaí ó Chorcaigh, na Déise agus an Mhí sealaíocht ar a chéile.

Bionn dhá bhliain ag comhalta ainmnithe ag an gComhairle Contae ós na contaethe le Gaeltachtaí beaga ar an mbórd.

Ní réiteach le dealramh abea an méid sin mar d’fhag sé Gaeltachtaí áirithe gan guth ar an mbórd ata ag cur i bhfeidhm polasaí an Rialtais sna Gaeltachtaí ar fad.

Is féidir linn bheith cáinteach ar an Údarás, gan amhras, ach ar feadh na mblianta bhí sé ar an t-aon bhórd Stáit a raibh toghcháin ann chun comhaltaí a roghnú. Ní raibh toradh iontach ar an bproiseas sin i gcónaí - toghadh comhaltaí ar bheagan Ghaeilge mar shampla - ach bhí sé ionadaíoch. Sin rud nach féidir a rá faoi go leor boird Stáit sa lá atá inniu ann.

Ní bheidh na toghcháin ann chun comhaltaí a thoghadh go dtí 2025 ach más mall is mithid.

Rud eile a thárla le linn 2022 ná gur fhág Aire Stáit, Jack Chambers, a rinne go leor ar son na Gaeltachta agus roghnaíodh Patrick O’Donovan ina áit. Deir an TD ó Luimneach, agus is múinteoir cáilithe é, gur foghlaimeoir Gaeilge é agus go mbeidh sé ag cur snás ar a theanga le linn a sheal. Ní post d’fhoghlaimeoirí é Aireacht na Gaeltachta dar liom.