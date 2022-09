Scannán nua grinn ó Cine 4

Roise agus Frank - an scannán Gaeilge is déanaí - a bheidh amuigh sna pictiúrlanna an tseachtain seo.

Beidh an scannán Gaeilge ó scéim Cine4, Róise & Frank, á eisiúint ag Breakou16t Pictures i bpictiúrlanna ar fud na tíre ar Meán Fómhair 16.

Bhí an-tóir ar Róise & Frank ag féilte sc nnán le roinnt míonna anuas. Taispeánadh é ag Fleadh Scannán na Gaillimhe agus tá go leor gradam buaite aige lena n-áirítear an gradam don Ensemble is Fearr ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath agus gradam Rogha an Lucht Féachana ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Santa Barbara agus ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Sonoma araon.

Tá an scannán suite in Rinn Ó gCuanach i gCo. Phort Láirge, áit a ndearnadh é a scannánú freisin, agus baineann sé le Róise (Bríd Ní Neachtain), baintreach mná atá ag streacailt go mór ó bhásaigh a fear céile, Frank, le déanaí. Is beag baint atá ag Róise anois leis an saol mór agus lena muintir, le teann bróin agus uaignis.

Ach nuair a thagann madra fáin ar an láthair gan choinne, a leanann gach cor a dhéanann sí, tagann beocht i Róise arís agus í den tuairim gurb é a fear céiile féin atá ar ais i bhfoirm an mhadra seo agus cuireann sí muinín i gcumhacht shíoraí na beatha chun leanúint ar aghaidh go dtí an chéad chéim dhóchasach eile.

Is scéal croíúil é Róise & Frank, scéal madraí giobacha, scéal a bhaineann le baintreach atá faoi mhéala, le cluiche náisiúnta na hiomána agus le léaró dóchais a aimiú san áit is duairce, agus is scéal é atá ag mealladh croí an lucht féachana cibé áit ina bhféachtar air.

Tá Cillian Ó Gairbhí i bpáirt Alan Cranitch, mac Róise, sa scannán agus tá páirt freisin ag Ruadhán de Faoite, aisteoir óg nua as Rinn Ó gCuanach.

Is iad Rachael Moriarty agus Peter Murphy a scríobh agus a stiúir Róise & Frank, agus Cúán Mac Conghail Mhacalla Teoranta (Arracht) a léirigh. Fís Éireann, TG4 agus Údarás Craolacháin na hÉireann a mhaoinigh an scannán seo mar chuid de scéim Cine4.

Dúirt Stiúrthóirí Róise & Frank Peter Murphy agus Rachael Moriarty, “Tá an-áthas orainn go mbeidh Róise & Frank le feiceáil i bpictiúrlanna na hÉireann san Fhómhar i mbliana. Thaitin scéal Róise, an mhadra agus na hiomána go mór leis an lucht féachana idirnáisiúnta, agus mar sin, tá súil againn go dtaitneoidh sé le lucht féachana na tíre seo chomh maith!”

Dúirt Máire Ní Chonláin, Léiritheoir Feidhmiúcháin TG4, "Scannán gleoite eile é Róise & Frank ó scéim CINE4, a thaitneoidh go mór le lucht féachana ginearálta agus le teaghlaigh. Is cinnte go dtaitneoidh sé go mór freisin le pobal na Rinne nuair a fheicfidh siad a gceantar féin ar an scáileán mór. Comhghairdeas le gach duine i Macalla a bhí páirteach sa scannán, táimid ag súil go mór é a fheiceáil sna pictiúrlanna."

Scannán daonna é Róise & Frank agus deirtear liom go mbeidh roinnt grinn ann. An rud is a,nnamh is iontach.

Táim ag súil go mór leis.