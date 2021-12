Sár scánnán faoi Sheán Ó Riada

Doireann Ní Ghlacáin, gariníon an chumadóra, a scrígh agus a láithrigh an scánnán.

SAMPLA iontach den deá scéalaíocht abea an scánnán ‘Seán Ó Riada - Mo Sheanathair’ a craoladh ar Lá Fhéile Stiofáin ar TG4, scánnán a d’inis scéal an Riadaigh, an chumadóir agus an cheoltóir a cailleadh go ró-óg agus gan ach an dhá scór slánaithe aige i 1971.

Tá daoine ann nach dtuigeann tabhacht Ó Riada. Nár chum sé ceol do sean-scánnáin nó rud éigean mar sin?

Seans gur áirigh laithreoir an chláir, Doireann Ní Ghlacáin, gar iníon Sheán agus Ruth Ó Riada, sa tslí seo faoina seanathair iomráiteach. Agus thug sí faoin gclár seo chun tuiscint níos fearr a fháil ar an bhfear. Bhí an t-adh lei go raibh beirt cheoltóir ag stiuradh chúrsaí ó chúl an cheamra - Dónal agus Feilimí O’Connor, beirt mac le bean, Eithne Ní Uallacháin, ceoltóir í féin a cailleadh go ró óg.

Tá go leor sa chlár faoi Seán agus háta an cheoltóra/an chumadóra air freisin.

Is é an fhírinne ná gur ar éigean go mbeadh an éabhlóid a tháinig ar cheol traidisiúnta, cineál ceoil a seinneadh sa chistin nó as radharc in áit éigean go dtí na 1950í. Anois tá ceol traidisiúnta na hÉireann ag mealladh na sluaite ar fuaid na cruinne - nó, bheadh, dá mba rud é go raibh cead ag daoine dul amach.

I mo thuairim féin ní gá argóint a dhéanamh gurb é Ó Riada a scaoil an ghlas a thug dúinn gach rud ó Planxty go Riverdance nó, fiú, Kneecap (sa mhéid is ná raibh aon cluas á thabhairt d’amhránaíocht i nGaeilge d’aon tsort roimh an ré an Riadaigh!). Is firinne é nach féidir a shéanadh.

Ní rabhas ach im gharsún an óg nuair a cailleadh Ó Riada ach, fiú, ag an am sin, bhíos in éineacht le m’athair sa Chór (ní rabhas riamh i measc na mbuachaillí óga sa chéad shuíochán in aice le Peadar nó Seán) agus is cuimhin liom gur tugadh sinn go dtí an osbidéal i gCorcaigh chun cuairt a thabhair air ann. Bhí sé fáilteach agus groíúil, más buan mo chuimhne, fiú má bhí sé breoite.

Ar aon nós deineadh go leor taighde don chlár seo, taighde a thug eolas agus léargais nua ar an Riadach chun solais. Go minic sna cláracha a chuaigh roimis, deintear talamh slán de go leor agus bionn cuma seanachaite ar an gclár iomlán.

Deineadh cíoradh mar is ceart ar an seal a chaith Seán Ó Riada i bParas sna luath 50í sa scannán seo agus bhí go leor den phlé a tharlaíonn ar chúl téarmaí na clainne a tugadh chun solais. Bhí Seán ag iarraidh é féin a fhorbairt agus a chuir i láthair mar chumadóir sa traidisiún Eorpach ach chinn sé ar fhilleadh abhaile go hÉireann. Tá daoine a dhéarfadh gur theip air - ach creidimse gurb amhlaidh gur tháinig sé ar thuiscint faoina chinniúint go gcaithfeadh sé féachaint ar cheol a thír féin in athuair.

Ag an am, bhí sé féin agus a bhean, Ruth, nuaphósta agus a gcéad mac tugtha ar an saol. Bhí Seán tar éis imeacht go Londain ar dtúis agus chuaigh Ruth go dtí an Fhrainnc mar go raibh post aici i siopa seandachtaí. Lean Seán chun na Frainnce í agus nascadar le chéile arís ansan, tar éis go raibh seal caite ag Seán ag ceol i gclubanna oíche snagcheoil agus ag iarraidh oibre a fháil le staisiún ráidió ansan. Dúradh gur tháinig sé faoi anál cumadóir iomráiteach ansan, Olivier Messiaen, ollamh sa Conservatoire i bPáras.

Tá sé cinnte go raibh an scarúint seo deacair dóibh beirt ach, mar a dúirt Doireann, ba lannúin óg iad, bhíodar beirt sna 20í. Dheineamar go léir rudaí aisteacha agus sinn i ngrá agus óg.

Tá i bhfad níos mó sa scánnán seo a thugann léargas duinn ar Ruth Ó Riada. Bean laidir misiniúil a thóg seachtar clainne lei féin ón am ar cailleadh a fear céile go dtí gur cailleadh í féin le h-ailse sé bliana níos déanaí, coicís tar éis pósadh a h-iníne, Rachel.

Is furaist béim a leagadh ar an dtragóid agus ar an gcruatan agus, go deimhin, bhí go leor de ann ach tá oidhreacht ollmhór fagtha acu beirt ina ndiaidh.

Is cinnte gur saibhre an tír agus an pobal cheoil mar gheall ar an méid a dhein Seán agus Rúth (cá bhfaigheadh sé an saoirse chun saothair murach í?).

Tá muintir Chúil Aodha go mór faoina chomaoin as ucht an slí ar thug sé ardú meanman dúinn, rud ar leag Iarla Ó Lionáird, ball eile de Chór Chúil Aodha agus duine den dream a bhain clú idirnáisiúnta amach lena ghuth agus leis an oidhreacht a fuair sé, a mhéar air agus é faoi agallamh.

Tá go leor scánnáin feicthe agam faoin Riadach agus seo an ceann is fearr acu. Thug na déantóirí faoin ábhar i slí nua agus bhí paisean seachas ticeáil boscaí ar chúl an iarracht.

Tugann sé línte ón nGréigis chun cuimhne, línte a luaitear le ceann de mhór shaothair clasaiceacha Ó Riada, ‘An end to tears, no more lament, immutabable stands this event’.