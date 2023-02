Réalt Chorcaí ag lonrú ag na BAFTAs

Oíche Dé Domhnaigh seo chughainn, i Londain, beidh na réaltaí ag lonrú agus gradaim Acadamh Scannáin agus Teilifíse na Breataine á mbronnadh.

I measc an slua beidh aisteoir ó thuaisceart Chorcaí, Michael Patric - nó Mícheál Ó Suilleabháin mar is fearr aithne do i measc a chairde is a ghaolta – a ghlac páirt athair Cháit sa scannán ‘An Cailín Ciúin’.

Tá sé sa bhaile faoi láthair agus é ag cleachtadh le h-aghaidh seó aonfhir faoi Seán Moylan atá scríte aige agus ina bheidh sé páirteach ann sa Chultúrlann in Átha Treasna ag tús na míosa seo chughainn.

Beidh a thuilleadh faoin seo sin sa nuachtán seo an tseachtain seo chughainn.

Ach le linn comhrá a raibh agam le Michael an tseachtain seo dúirt sé nach mbeadh seans ag scannáin Ghaeilge bheith ag ceiliúradh mar atá siad faoi láthair murach an íbirt agus an troid ar son na cúise a rinne leithéidí Seán Moylan.