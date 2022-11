Rang Ard Teiste 1984 ó Choláiste Íosagáin, Baile Mhúirne

THÁINIG ríomhphost chugham an tseachtain seo ó dhuine nach bhfaca mé a ainm le beagnach dhá scór bliain.

B’é Seán Tarrant captaen na scoile nuair a dheineas an Ard Teist (den chéad uair) i 1984. Scoláire breá agus peileadóir den chéad scoth - an dhá slat tomhas ar úsáideadh chun daoine a mheas agus sinn ag freastal ar an meánscoil úd ar thaobh an N22 i mBaile Mhúirne fadó fadó.

Ba scoláire de short mé féin - ní rabhas chomh cúramach is ar cheart dom a bheith agus mar gheall ar sin thugas faoin Ard Teist an dara uair i 1985 chun go mbeinn ábalta tabhairt fé’n gcúrsa ollscoile ar theastaigh uaim, céim sa dlí. Ní rabhas riamh i mo pheileadóir iontach cé go raibh cúpla cluiche maith sacair agam ó am go chéile i gclós na scoile, seachas ar an bpáirc peile.

Dream ar leith buachaillí a raibh sa scoil le mo linn, daoine cumasacha agus cáirdiúil den chuid is mó. Bhí cúpla maistín ann freisin - ach ní raibh siad i mo rang. Ó Chorcaigh is ó Chiarraí is mó a tháinig siad.

Agus mé sa chéad bhliain, bhí droch am agam amach is amach. De bharr go raibh m’athair ag múineadh sa scoil, bhí scoláire a raibh fonn orthu bheith cruaigh ormsa. Ní h-é go raibh m’athair cruaigh orthu ach is ar éigean ar thugas na cosa liom.

Ba mhinic dom bheith ag argóint le mo thuismitheoirí chun ligint dom dul go Gairmscoil Ghobnatan, an ‘teic’, mar go raibh go leor de mo cháirde ansan ach, go tobann, tar éis an gcéad bhliain, d’éirigh rudaí níos fearr agus bhíos níos mó ar mo chompórd.

Sna blianta ina dhiaidh sin d’éiríos cairdiúil le go leor de na buachaillí cónaithe agus fán am ar chriochnaigh mé sa sa séú bliain, bhínn ar scoil i gColáiste Íosagáin ó moch ar maidin go dtí tar éis an staidéar dheireannach istoiche.

Cé go raibh go leor againn ag díriú ar an staidéar agus ar an bpeil - bhí ana chuid spóirt againn le h-ais sin, ag siúl timpeall an faiche chun tosaigh agus ag tabhairt fé diospóireachtaí agus drámaí agus a leithéid.

Beidh deis againn na laethannta sin a thabhairt chun cuimhne i 2024 nuair a bheidh comóradh dhá scór bliain againn.

Tá Seán ag rá ina ríomhphost go mbeidh teacht le chéile againn i mí Dheireadh Fómhair 2024 chun an ocáid a chomóradh. Má tá suim agat bheith ann, bhuel, tabhair freagra ar an rphost nó seol ar aghaidh é chuig aon duine ón rang ná bhfuair é