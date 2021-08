Raidió an Sciobóil ag craoladh beo beathach

Josie, Eilís agus Mairéad Ní Chróinin a chan go binn ar chlár An Saol Ó Dheas a craoladh ó Scioból Mhuintir Luasa sna Foithrí le déanaí

Seám Ó Luasa, Screathan, Cúil Aodha, a ghlac páirt i gcraoladh An Saol Ó Dheas, RTÉ Raidió na Gaeltachta óna scioból sna Foithrí an seachtain seo cháite

BHÍ ocáid speisíalta sna Foithrí láimh le Cúil Aodha an tseachtain seo cháite nuair a tháinig criú Saol Ó Dheas RTÉ Ráidió na Gaeltachta chúghainn chun eagrán ar leith den chlár irise a chur i láthair an lucht éisteachta.

Tá cloiste ag daoine a d’fhreastal ar na céilithe a bhíodh in Aras Éamonn Mac Suibhne i gCúil Aodha faoi Rínce an Sciobóil – ach b’é seo Ráidió an Sciobóil ós rud é gur i scioból mhór ar thalamh le Seán Ó Luasa ón Screathan a craoladh é beo beathach.

Bhí idir cheol – ó phiobaire Dhoire’n Chuilinn, Éamon Ó Meachair, agus a dhearthar, Diarmuid, an bhoscadóir – is amhráin, le Muintir Uí Chróinín, gaolta Bess Cronin, ann agus bhí go leor cainte freisin le painéal feirmeoirí is lucht saineolais ar mhódhanna feirmeoireachta ársa agus nua-aimseartha.

Craoladh an chlár Déardaoin seo cháite agus má chaill tú é, tá sé ar fáil mar phodchraoladh ar an seinnteoir ag RTÉ.