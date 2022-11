Marú in iarthar Chorcaí ar TG4

THÁRLA sraith dhúnmharuithe i nGleann an Bhandain in Aibreán 1922, trath cinniúnach idir dhá chogadh, Cogadh na Saoirse agus Cogadh na gCarad.

B’iad na h-iosbartaigh ná triúr deag Protastúnach agus de réir scannán nua a bheidh le craoladh ar TG4, tá blaiseadh an tseicteachais ag baint le na maruithe seo.

Síolraíonn an amhras faoi na maruithe seo agus go raibh siad faoi scamall an tseicteachais cuid mhór ó leabhar a scrígh staraí ó Cheanada darbh ainm Peter Hart.

Ina leabhar siúd, The IRA and Its Enemies, a foilsíodh i 1998, dúirt an staraí nach amháin go raibh na gunnadóirí ag iarraidh pionós a ghearradh ar na Protastúnaigh seo ach bhí iarracht ann iad a thiomáint ón gceantar ar fad,

“Ba réabhlóid seicteach abea an réabhlóid naisiúnach freisin,” dúirt an tUasal Harte.

Cailleadh an staraí conspóideach go h-óg ach tá daoine ag troid mar gheall ar a leabhar agus iad in adharca a chéile mar gheall ar léargaisí éagsúla ar stair na linne sin.

Tá Jerry O’Callaghan, iar iriseoir chúrsaí reatha le RTÉ, tar éis scannán a dhéanamh faoin eachtra seo. Bhí a athair siúd, Denis O’Callaghan, ina bhall de cholún Tom Barry agus bhí sé ina bhall freisin de na poilíní a bhunaigh an IRA, an chuid sin de a raibh in éadan an Chonartha, fórsa a bunaíodh chun an daonra Protastúnach áitiúil a chosaint ag am ina raibh eiginnteacht is dainséar san aer. Bhí aithne mhaith ag clann Gerry ar na h-iosbartaigh - tógadh iad sa cheantar céanna agus bhí siad go minic i bhfochair a chéile.

Sa scannán nua seo ón gCeallachánach deintear cíoradh ar an dtréimhse stairiúil seo agus na nithe a tharla lena linn agus tá an t-agallamh deireannach a rinne Peter Hart agus tá go leor eile sa scannán seo chun lón machnaimh a thabhairt don lucht féachana.

Beidh an scannán seo le feiscint ar TG4 ar Nollaig 7.