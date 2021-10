Leabhair ar fiú iad a léamh

CEANN des na ghnéithe is mó a thaitin liom mar gheall ar dhianghlasáil na paindéime ná gur dheineas i bhfad níos mó a léamh ná riamh roimhe.

Bhí am agam, gan amhras, agus éiríonn tú bréan de Netflix tar éis seal.

Go deimhin, éiríonn tú bréan de scéalta scéinséara (thrillers) agus leabhair bleachtaireachta (detectives), dhá chineál leabhar atá go mór i dtreis ar liostaí na leabhar is mó díol orthu.

Tá comhlacht nua foilsitheoireachta tosnaithe in iarthar na hÉireann, Barzaz, agus tá cúpla leabhar gleoite seolta acu chugham le déanaí. Beidh orm léirmheas a scríobh orthu.

Táim tosnaithe ar leabhar amháin, scéal a cheanglaíonn an tUileloscadh (the Holocaust) le h-iarthar na hÉireann, agus táim ag baint taithnimh as.

De ghnath is duine mé nach dtaithníonn liom bheith ag léamh leabhair Ghaeilge - droch nós a thosnaigh is mé im pháiste. Bhí ana dhúil agam i leabhair Enid Blyton - Noddy agus Big Ears ar dtúis, ansan The Secret Seven agus The Famous Five.

Ní raibh a leitheid ar fáil i nGaeilge.

Tá athrú ar an scéal sin anois mar go bhfuil leaganacha Gaeilge - An Chúigear Chlúiteach agus An Seachtar Rúnda - á chur ar fáil.

Táim ag baint taithnimh as Madame Lazare agus ag súil go mór le dul ag léamh Khalil, leabhar faoi Ioslamach óg atá ag triail ar Pharas ach cad é atá á thabhairt go cathair an ghrá?

Rud éigean seachas románs ar aon nós.

Tá barúil agam go dtosnóidh ar Khalil go luath, sara mbionn Madame criochnaithe agam. Droch nós leitheoireachta eile a phiocas suas ag gabhail tríd an saol seo.

Lá éigean níos faide anonn beidh léirmheas anseo faoi na leabhair. Ach glac uaimse é, is fiú iad a phiocadh suas agus iad a bhlaiseadh!