Laethannta coisíochta fadó - mé féin agus Colmán O Ceallaigh ag glacadh leis an nduais ag Slógadh nuair a bhuaigh Óg Eagras Chúil Aodha an gradam don dráma ab fhearr. Tamall de bhlianta ó shin...

BHÍ trath ann in Éirinn fadó go mbíodh an tréimhse i ndiaidh na Cásca ana ghnóthach don aos óg. Is dócha go bhfuil sé fós broidiúil ach an uair atáim ag caint air ná an ré ina mbíodh Slógadh ar siúl.

Féile don aos óg ab ea Slógadh agus bhíodh sé á reachtáil ag Gael Linn, eagras Gaeilge ceannródach a rinne iarracht, fadó, bheith ina chomhlacht a bhainisteodh ár seirbhís teilifíse. Ag caint ar RTÉ atáim, ní TG4.

Ar aon nós bhíodh muintir Chúil Aodha páirteach i Slógadh agus, go deimhin, d’éirigh go maith linn ann, go h-áirithe i gcomórtais amhránaíochta agus agallaimh beirte is a leithéid.

Sna 1980aí, tháinig gasra don dream óg le chéile i gCúil Aodha chun Óg Eagras a bhunú. M’úncail Peadar a spreag seo mar, dár leis, gur smaoineamh maith a bheadh ann grúpa ón nGaeltacht a sheoladh chun na Róimhe chun cuairt a thabhairt ar an bPápa Eoin Pól 2 tar éis gur thug seisean cuairt ar Éirinn i 1979. D’éirigh linn cúigear a chuir ann mar chuid d’oilithreacht óige ón dtír seo

Cúpla bliain ina dhiaidh sin bhí fúinn dráma a dhéanamh chun é a sheoladh go dtí Slógadh agus chum m’athair dráma a raibh bunaithe ar scéal bhealoidis sa cheantar, scéal a d’ínsíodh Amhlaoibh Fruí Ó Lúinse faoi chladhaire áitiúil dárbh ainm Abraimín Gabhlóg.

Is cuimhin liom bheith páirteach sa dhráma a chuaigh ar árdán san amharclann i Loch Garman agus d’éirigh linn an duais a bhuachaint.

Tháinig an pictiúir seo ón mbronnadh chomh fada liom le déanaí agus sin a chur ar bhóithrín na smaointe an tseachtain seo mé.