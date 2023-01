Lá mór i ndán in LA do An Cailín Ciúin

NÍ hé go mbeidh orm an sean tucsedo a fháil amach ná aon rud ach tá Gaeil na tíre ar bharr na dtonn an tseachtain tar éis gur fograíodh go raibh áit ar an ngearrliosta deireannach bainte amach ag an scannán Ghaeilge, An Cailín Ciúin, don ‘Oscar’ i rannóg na scannán idirnáisiúnta.

Is é seo an chéad scannán Ghaeilge chun an ghearrliosta seo a bhaint amach. Bhain scannán ón mBreatain Bheag, Hedd Wyn, scannán Breatnaise, an ghearrliosta amach 30 bliain ó shin i 1993. B’údar conspóide nach beag é go raibh an scannán roghnaithe mar ionadaí na Riochta Aontaithe seachas ionadaí na Breataine Bige. I 1999 ainmníodh scannán Breatnaise eile ar an ngearrliosta, Solomon and Gaenor. Níor éirigh le h-aon cheann acu an gradam a bhuachaint.