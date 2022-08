Is fiú dul ar saoire ar an bhfód baile!

An macasamhail den gconbhua ina raibh Mícheál Ó Coileáin nuair a thárla luíochán i mBéal na Bláth ag an Ionad Oidhreachta lámh le Cloch na Coillte.

TÁIM díreach ar ais ó laethannta saoire - chuaigh mé thar lear, go dtí iarthar Chorcaí!

Ach, fan anois, deir tú liom, nach bhfuil cónaí ort i nGaeltacht Mhúscraí? Conas gur féidir leat dul thar lear i do chontae féin?

Bhuel, is mór an chontae í Corcaigh gan aon amhras. Agus tá iliomad réigiúin ann - limistéir ama d’fhéadfá a rá.

In iarthar Chorcaí, cois an chósta, bogann an am níos moille ná mar a bhogann sé in aon chuid eile de Chorcaigh. Níl an dithneas sin ar dhaoine a bhionn orainn sa chathair, mar shampla.

Chuamar go dti Cloch na Coillte agus ar chuairt go dtí an drioglann áitiúil ansin. Áit breá chun an trathnóna a mheilt agus lón spioradálta le cois.

Fuair mé an mála sceallóga is fearr a d’ith mé riamh sa bhaile sin. Anois deir tú liom gur cheart dom gan a bheith ag ithe sceallóga agus, ar aon nós, nach bhfuil iomad bialann breá in iarthar Chorcaí agus seo tusa ag caint ar sceallóga. Tá sin fíor agus bhí béiltí deasa eile againn ach bhí na sceallóga a fuaireamar, mála amháin idir bheirt (hey big spender!) chomh maith sin ag Chunky Chips gurbh fhiú dánta a chumadh faoi!

Ní raibh an aimsir chomh deas céanna is atá sé an tseachtain seo - go deimhin bhí ceobhrán ag luí go trom ar fuaid iarthar Chorcaí don dhá lá ach níor mhaolaigh sin an spórt is an aoibhneas. Chuamar ag snámh gach lá agus cé go raibh an uisce fuar - mar ná raibh an aimsir ró dheas - bhí sé ar fheabhas a bheith in uisce na farraige arís.

An chéad lá chuamar ar chuairt go dtí iarsmalann Mhichíl Uí Choileáin in aice le Cloch na Coillte. Ní h-ionann sin agus an iarsmalann i gCloch na Coillte féin, áit nua atá oscailte sa bhaile féin ag an gComhairle Contae.

Má tá tú sa sraidbhaile sin, bí cúramach mar tá comharthaí ag treorú daoine i ngach aon áit, amhail is go bhfuil pobal na h-áite ag iarraidh na stroinséirí a chuir ar mhalairt treo, mar a thárla le linn Cogadh na Saoirse agus níos déanaí san Emergency, nuair a bhí comharthaí bóithre á n-úsáid chun ionraitheoirí a chuir sa treo mícheart.

Is fiú cuairt a thabhairt ar an iarsmalann taobh amuigh den bhaile agus an chuid is spéisiúl den turas ná an macasamhail den gconbhua ina raibh Ó Coileáin ag taisteal nuair a deineadh luíochán orthu ag Béal na Bláth.

Thugamar cuairt freisin ar an Ionad Oidhreachta i Sciobairín agus tá taispeántas iontach ansan mar gheall ar an nGorta Mór.

Bhí iliomad buaicphointe ar an dturas, a dhothain le tabhairt le fios dom gur cheart dúinn dul ar ais uair éigean chun an chuid eile d’iarthar Chorcaí a thaiscéalú.

Cé go mbeadh sé go deas dul thar lear go dtí tír éigean eile ar fad - ach tá go leor le feiscint ar leic ár ndoras féin chun sinn a shásamh.

Sin a fuaireas féin amach i mo chontae dhúchais!