Glaoch mall na h-ealaíne

An timpeallán ar thaobh thoir Mhaigh Chromtha a chuirfidh daoine ar an seachbhóthar.

Tá glaoch fógartha ag Comhairle Contae Chorcaí agus ag Bonneagar Iompair Éireann (TII), faoi Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon, ar aighneachtaí do dhá choimisiún ealaíne poiblí mar chuid d’Fhorbairt Bóthair - N22 Baile Mhúirne go Maigh Chromtha.

Ar luach €30,000 an ceann, tógfaidh na coimisiúin ar chultúr saibhir na bpobal agus na lonnaíochtaí atá taobh le Forbairt Bóthair an N22. Chuir Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Danny Collins fáilte, roimh an bhfógra;

“Is deis iontach é seo d’ealaíontóirí dul i ngleic le cultúr láidir cheantair Bhaile Bhuirne agus Mhaigh Chromtha agus do na pobail ar an mbealach chun páirt a ghlacadh in ealaín phoiblí. Táimid ag tnúth le tograí a fháil a bheidh in ann nascadh leis an bpobal áitiúil i gcomhthéacs fisiciúil, sóisialta, comhshaoil, cultúrtha agus stairiúil an cheantair. Táim cinnte go gcuirfidh na coimisiúin rathúla seo tuilleadh leis an bhforbairt bhunathraitheach bóthair seo do Chontae Chorcaí.”

Tá moltaí cruthaitheacha á lorg ag Comhairle Contae Chorcaí ó ealaíontóirí gairmiúla nó ó chomhghrúpaí ealaíontóirí in aon fhoirm ealaíne nó meascán d’fhoirmeacha ealaíne. Is féidir leis an obair a bheith de chineál buan nó sealadach. Tugtar cuireadh d’ealaíontóirí tograí a chur isteach faoi 23:00in, Dé Domhnaigh, Deireadh Fómhair 23, trí thairseach seirbhíse custaiméara Chomhairle Contae Chorcaí ag www.yourcouncil.ie Beidh seisiún faisnéise ar líne ar siúl ar Deireadh Fómhair 5 2022, ba cheart do pháirtithe leasmhara ríomhphost a sheoladh chuig arts@corkcoco.ie chun clárú.

Tá nuashonruithe ar Mhúirne go Maigh Chromtha ar fáil ag www.n22bbm.ie.

Sin an fógra oifigiúil a tháinig chomh fada liom an tseachtain seo agus, mar a deirtear, más maith is mithid.

Is beag am atá á thabhairt ag an gComhairle chun spás a aimsiú sa saol ghnóthach atá againn go léir chun freastal ar chruinniú, comhairliúcháin phoiblí mar dhea, a bheidh ar siúl ar an gCéadaoin, Deireadh Fómhair 5. Má tá tú ag léamh seo ar an nDéardaoin, Deireadh Fómhair 6, tá an seans sin caillte agat.

Más ealaíontóir thú, nó má tá tú ar Choiste Phobail nó Báilte Shlachtmhara áitiúil, beidh ort dithneas a dhéanamh chun iarratas a ullmhú agus bheith istigh ag an gComhairle Contae laistigh de thrí sheachtain.

Tá sé aisteach go bhfuil an broid seo ar lucht an Chomhairle Chontae nuair ná raibh siad ag roinnt eolais faoin bproiseas ach le cúpla lá anuas. Maith go leor go mbeidh saothar ealaíon phoiblí in áirde sa cheantar ach beidh ar mhuintir na h-áite cur suas leis ar feadh blianta fada agus ní bheidh lucht taistil an bhóthair ach ag féachaint air pé rud é agus ag dul thairis ina ngluaisteáin. Beidh sé imithe as radharc orthu i bhfaiche na súl.

Anuas ar sin, is é an scéal eile ar fiú a roinnt leat - agus maith dhom é má léigh tú sa Corkman roimhe seo é ach ba dhobair gur ciste €500,000+ a bhí i gceist leis an bhfondúireacht seo ach gur síníodh an conradh chun an seachbhóthar a thogáil, an togra togála bóthar is mó sa Stát ag an am le costas €300m, roimh a tháinig sceideal nua i bhfeidhm le h-aghaidh an Scéim Céatadáin ar son na hEalaíne ar Eanáir 1, 2020.

Gradam don gcumadóir

TÁ gradam luachmhar ceoil le bronnadh ar an gcumadóir ceoil ó Chúil Aodha i nGaeltacht Mhúscraí, Peadar Ó Riada.

Beidh an Riadach, atá ina stiurthóir ar Chór Chúil Aodha agus Cór Ban Chúil Aodha faoi choimisiún ag Stiúideo Cuan an bhliain seo chugainn chun saothar nua ceoil a chumadh.

Bronnann Stiúideo Cuan, ionad cultúrtha atá lonnaithe sa Spidéal i gConamara, Coimisiún Stiúideo Cuan ar cheoltóir éagsúil gach bliain.

Bronnadh an coimisiún seo ar Johnny Óg Connolly agus ar Mháire Breathnach roimhe seo agus is é Ó Riada atá roghnaithe do 2023.

Rinneadh an scéal a fhógairt ar an Spidéal an tseachtain seo ag ócáid oscailte an tsaothair nua ceoil Cosán na Naomh le Máire Breatnach.

Dúirt Darach Mac Con Iomaire, Stiúrthóir Cruthaitheach Stiúideo Cuan, go raibh sé ina chuid lárnach de pholasaí Stiúideo Cuan go mbeadh ealaíontóirí faoi choimisiún acu.

“Tá tábhacht ar leith ag baint le saothair nua a fhorbairt sa traidisiún agus tá muid mórtasach as an tacaíocht a chuireann Stiúideo Cuan ar fáil d’ealaíontóirí chun na bearta sin. Tá ríméad orainn gurb é Peadar Ó Riada, duine de mháistrí an traidisiúin, a bheas ag cruthú saothair nua dúinn as seo go ceann bliana — agus muid ag tnúth le toradh choimisiún nua Pheadair a chur i láthair an phobail in 2023.”

Dúirt Peadar Ó Riada go dtugann coimisiúin den chineál seo ugach d’ealaíontóirí agus go raibh sé ag súil le bheith ag obair le Stiúideo Cuan arís.

“Is iontach an rud an seans a fháil tabhairt faoi shaothar nua mar seo gan aon srian ná treoracha.

“Tá tábhacht thar na bearta le coimisiúin mar seo mar go dtugann siad ugach agus tacaíocht d’ealaíontóirí dul sa seans lena gcuid ealaíne.

“Bhaineas ana-thaitneamh as a bheith ag obair le Stiúideo Cuan ar Chuan an Cheoil le déanaí agus táim ag súil go mór le tabhairt faoin saothar nua seo ina dteannta.”

Scéal Oireachtais

Chailleas féin an sprioc am chun cur isteach ar chomórtas ardán ag Oireachtas na Samhna, fiú is go raibh síneadh curtha leis.

Ach tá’s agaibh go raibh mé breoite an tseachtain seo mar gur rug an aicíd, an Covid, orm faoi dheireadh thiar.

Ní raibh cúrsaí ró olc ach ní rabhdar thar moladh beirte ach chomh beag.

Ar aon nós tá scéal feicthe agam a thugann le fios go mbeidh deis eile agat bheith páirteach sa mhórfhéile a bheidh ar bun i gCíll Airne ag tús mí na Samhna.

D’oirfeadh sé seo do mhuintir Mhúscraí dá mbeadh spéis acu blúirín oibre a dhéanamh ar son na cúise.

Tá Oireachtas na Gaeilge sa tóir ar “dhaoine a bhfuil grá, dílseacht, agus paisean acu do chur chun cinn na teanga” le bheith ina n-oibrithe deonacha ag féile na Samhna a bheidh ar siúl i gCill Airne ag tús mhí na Samhna.

Beidh an fhéile mhór Ghaelach ar siúl idir Samhain 2-6 in Óstáin an Gleneagle agus an Brehon taobh amuigh de bhaile Chill Airne agus súil ag lucht a heagraithe go mbeidh na Gaeil ann ina sluaite.

Foilsíodh an fógra seo an tseachtain seo cháite: “Is iad Criú an Oireachtais croílár na féile agus níorbh ann d’Oireachtas na Samhna gan iad.

“Táimíd ag iarraidh grúpa daoine a bhfuil grá, dílseacht, agus paisean acu do chur chun cinn na teanga agus do chultúr na nGael a thabhairt le chéile le bheith rannpháirteach in eagrú na féile,” a dúradh i bhfógra a chuir lucht an Oireachtais amach.

Táthar ag lorg daoine a bheidh sásta a bheith ag freastal ar an deasc eolais agus ag díol ticéad; daoine a dhéanfadh maoirseoireacht ag na comórtais a bheidh ar siúl i gcaitheamh na féile; daoine a chabhróidh le leagan amach agus reáchtáil na n-ócáidí eile a bheidh ar siúl, ceolchoirmeacha, seoltaí leabhar agus ócáidí eile ina measc; daoine a oibreoidh in Oifig an Chriú féin; agus daoine a chabhróidh leis na meáin chumarsáide a bheidh ar an láthair.

Ní mór do dhaoine ar mhaith leo tabhairt faoin obair seo an fhoirm ar líne atá ar shuíomh an Oireachtais a líonadh, teistiméireachtaí a chur faoi bhráid lucht eagraithe na féile, agus a bheith sásta an obair a dhéanamh ar bhonn deonach. Is é seo an seoladh cuí, https://www.antoireachtas.ie/

Opera San Ionad Cultúrtha

Tá bean le fréamhacha i Múscraí ag filleadh ar an sean fhód an tseachtain seo agus í ag léiriú seó Opera a bheidh ar an ardán san Ionad Cultúrtha Dé hAoine. Ba as Gort Uí Rathaille, taobh thiar de Chúil Aodha, a shíolraigh máthair Mary McSweeney, Joan Healy, agus ba mhinic dá h-iníon dul ann ar saoire le linn an tSamhraidh agus í níos óige.

Thuill Mary slí beatha di féin ag canadh opera i gCologne na Gearmáine agus, go deimhin ar fud na hEorpa ar fad agus í ag canadh in éineacht le ceolfhoirne móre na Mór Roinne.

An Aoine beag seo beidh sí ag léiriú ‘A Toast To Opera’, seó ina mbeidh mic agus iníonacha léinn ceoil ag canadh amhráin ó shaothair ar nós Cosi Fan Tutti, La Traviata agus Rigoletto.

Trathnóna ar leith ceoil geallta san Ionad mar sin.