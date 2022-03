Gaeilgeoirí, an chéad dráma Gaeilge ar ardán i gCorcaigh le blianta fada

Cliar 'Gaeilgeoirí', an chéad dráma as Gaeilge ar ardán i gcathair Chorcaí le blianta. Léiriú de chuid Cois Laoi abea an dráma a raibh ar ardán in Amharclann Ealaíona Chorcaí - Cork Arts Theatre.

I LAETHANNTA coisíochta fadó, bhíodh an tarrac ar Chorcaigh le h-aghaidh dramaí Gaeilge den scoth.

B’shin ré órga Compántas Chorcaí agus aisteoirí den scoth a bhí sa chompántas úd, leithéidí Leachlainn Ó Catháin, Liam Ó Mathúna, Leo Ó Murchú agus Liam Mac a’ Mhaoir. Ba fathaigh iad Dan Donovan, léiritheoir den scoth, agus Seán Ó Tuama, a scrigh dramaí, i saol na h-amharclainne sa chathair agus i saol mna Gaeilge trí chéile.

Bhíodh na dramaí ar ardán in Amharclann an Everyman agus is cuimhin liom go mbíodh geamaireachtaí iontacha ann. Iad lán le greann agus ceol.

An fath go luaim na h-ainmneacha seo ná gur thugas faoi ndeara go raibh dráma Gaeilge ar an ardán arís i gCorcaigh, an chéad uair le blianta fada.

Ní Compántas Chorcaí atá ag léiriú an dráma seo ach comhlacht nua bhunaithe ag bean óg darbh ainm Aisling Ní Charthaigh.

An dráma a roghnaigh sí le léiriú ar ardán na hAmharclainne sa Cork Arts Theatre ná dráma atá conspóideach mar go dtugann sé léargas cruinn agus géar ar shaol na Gaeltachta.

Gaeilgeoirí is ainm don dráma agus b’é Antoine Ó Flatharta, duine des na scríbhneoirí atá meas agam air, a thug Gaeilgeoirí uaidh mar shaothar. Tugann sé léargas ar an tionchar a d’imir na Colaistí Samhraidh ar an nGaeltacht agus léiríonn sé nach san Eaglais amháin a raibh scéalta faoi ionsaithe mí chuí ar dhaoine óga.

Sa phictiúir leis seo feicimíd cliar ‘Gaeilgeoirí’ na linne seo - tá súil agam go mbeimíd ag caint orthu mar réaltaí an ré úr i ndramaíocht trí Ghaeilge chathair Chorcaí sna blianta amach romhainn.

Beidh mé ag súil lena thuilleadh léirithe uathu!