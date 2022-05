Gaeilge gasta - agus spraoiúil!

BHÍ oíche ana thaithneamhach agam féin agus mo bhean chéile sa Mhuileann an tseachtain seo chaite nuair a thugamar aghaidh ar ocáid nua, Speed Gaeilge, a raibh á reachtáil ag gasra ban áitiúil san ionad.

Ní minic a théim go tigh tabhairne na laethannta seo ach bhí áthas orainn beirt gur thugamar aghaidh ar an mbóthar don ocáid seo.

An plean a raibh ann ná go mbeadh gach duine ag caint le duine amháin eile ar feadh trí noimead agus nuair a bhuailfeadh an cloigín, bheadh ar dhuine bogadh ar aghaidh go dtí duine eile.

Ní raibh aon útamáil ann mar go raibh daoine ag baint taithnimh freisin as an Prosecco saor in aisce - agus sú talún istigh ann dá mba mhaith leat é!

Ag deireadh na h-oíche bhí crannchur ann agus duaiseanna deasa le buachaint - bhuas féin dearbhán leabhar le dul ag siopadóireacht ag Litríocht.com!

Imeacht é seo a raibh tacaíocht faighte aige ó urraithe áitiúla agus ó Chiste Spreagtha Chonradh na Gaeilge.

B’fhiú go mór é mar bhí sé nuálach agus taithneamhach. Tá ard mholadh ag dul do Nic Ní Riain, Clíodhna Uí Dhuinnín agus Alise Ní Shuilleabháin a d’eagraigh an ocáid agus a choinnigh an chaint is an Prosecco ag sruthú!