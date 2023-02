Gach Gobnait á nglaoch go Baile Mhúirne ar Lá Ghobnatan

TÁ an bliain ag sleamhnú lei go tapaidh agus sinn tagtha chomh fada le Lá Fhéile Ghobnatan, naomh phatrún pharóiste Bhaile Mhúirne agus bean atá deabhóid á thabhairt di ag daoine muinteartha agus eile ar fuaid na hÉireann agus timpeall na cruinne.

Dé Sathairn, Feabhra 11, a bheidh na searmanaisí ann don bhean a tháinig ar thuras fhada ó Árainn chomh fada le Corcaigh agus í sa tóir ar Naoi gCinn d’Fhianna Bána, an fhís a tugadh di le tabhairt le fios di cén áit ar cheart di a teampall a lonnú. Fuair sí na fianna céanna ina luí ar mhoinéar i moinéar san áit ina bhfuil Reilig Ghobnatan anois.

Ar aon nós beidh aifrinntí i Seipéal Ghobnatan i mBaile Mhúirne i rith an lae agus seirbhís sa reilig san iarnóin.

Beidh deis ag daoine tomhas Ghobnatan a chur ina luí ar an dealbh atá sa seipéal agus déanfaidh go leor timpeall na reilige chun a nguíonna féin a dhéanamh ar an naomh.

Is cosúil gurb é mí Feabhra mí na mban agus ceiliúradh á dhéanamh freisin ar Bhríd, Muire na nGael.

Is cinnte gur sheas Gobnait le muintir na dúichí seo ar feadh na céadta bliain tar éis a saol. Tá teoiric cloiste agam freisin agus bunús leis go raibh níos mó ná ‘Gobnait’ amháin ann sa chiall is go raibh bean áb laidir sa teampall i mBaile Mhúirne tar éis bhás an chéad Ghobnait sa séú nó seachtú chéad.

Is cinnte go maireann an ainm timpeall na h-áite seo agus is beag áit eile a fheictear é chomh flúirseach.

Don lá fhéile seo, tá glaoch éisithe ag Eibhlín Ní Lionáird, Oifigeach Phleanála Teanga atá fostaithe Comharchumann Forbartha Mhúscraí.

Más Gobnait d’aimn nó go deimhin más Abbey, Abina, Abigail nó Deborah d’ainm, nó fiú má tá Gobnait id ainm, beidh fáilte romhat teacht go dtí an scrín i mBaile Mhúirne ag 1.30pm Dé Sathairn le h-aghaidh siúlóid cultúrtha.

Ag a 4in, beidh gach Gobnait atá ar fáil in Ostán Ghobnatan le h-aghaidh comhrá agus cupán tae. Má tá tú thar lear ar an lá, ná bí buartha, beidh an ocáid ar fad ar fáil ar Zoom agus ní gá ach riomhphost nó téacs a sheoladh chuig Eibhlín. Is é opt@muscrai.org a seoladh rphoist agus is féidir glaoch uirthí ag 083 0914719.

Is é seo an chéad uair a trialladh seo agus is fiú go mór é. Is ar éigean nár tugadh Gobnait mar ainm dom féin. Nuair a baisteadh mé tugadh Concubhar Bríd Máire orm - ba nós é an uair sin ainm Bhríd agus Mhuire a thabhairt do bhuachaillí fiú! Beidh mé ann ar aon nós!