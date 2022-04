Filleadh na Dámhscoile

TÁIM ag caint ar fhilleadh na Dámhscoile le tamall anois, ach tá an seachtain cinniúnach tagtha agus beidh an ocáid seo ar siúl oíche amárach in Ostán Ghobnatan.

Is beag eagras i nGaeltacht Mhúscraí a iompraíonn an brat ar son an phobail ar fad sa cheantar seo. Tá an Dáimhscoil á dhéanamh seo ó 1925, agus is cinnte go raibh ré glórmhar ag an ocáid bhliantúil seo ar feadh na mblianta idir na 40í agus na 50í. Sin iad na blianta go raibh leithéidí Dónal Ó Mulláin, Seán Eoin Ó Suilleabháin agus a thuilleadh nach iad ag cumadh amhráin ar nós An Poc Ar Buile, Scoil Bharr D’Ínse agus Táimse agus Máire.

Go deimhin, nuair a thánagsa ar an saol sna 60í, b’ocáid mhór sa cheantar é. Bhíodh na sluaite ag tarraimngt air.

Tá scannán iomráiteach a rinne RTÉ sna 1960í inar deineadh taifeadadh ar an ocáid agus bhí go leor le feiscint ann.

An ceann a sheasann amach domsa ná an dán a d’aithris Betsy Ní Shuibhne, colceathrar m’athair, agus is ag cur fáilte roimh mo bhreith a bhí sí.

B’í Betsy iníon an Uachtaráin, Pádraig Mac Suibhne, agus toghadh í ina h-Uachtarán í féin i 2015 agus d’oir an ról di.

Bhí sí ina máistreás ar an ocáid, agus dá mbeifeá go maith, thabharfadh sí mílseán dhuit. Thairis sin spreag sí daoine le teacht go dtí an mícreafón chun a gcuid dánta a rá ós ard. Sna seachtainí roimh an Daimhscoil, bhíodh sí ag dul timpeall ar na scoileanna chun na daltaí a spreagadh le dánta a chumadh. Mol an óige.

Cailleadh í i 2019, agus ní raibh an Dáimhscoil againn ó shin. Dé hAoine beag seo, oíche amárach, ní bheidh sí ann don gcéad uair i mo chuimhne. Tá caoineadh cumtha agam féin mar omós di, agus beidh orm é a rá ós ard don gcéad uair amárach.

Beidh sí inár gcuimhne go brách.