Féastaí filíochta idir dhá Nollaig

Peadar Ó Liatháin, an Monsignor Pádraig Ó Fiannachta agus Betsy Ní Shuibhne - bhí dluth pháirt ag an triúr acu sa Dámh Scoil thar na mblianta. Tá an triúr acu ar shlí na fírinne.

TACA an ama seo den bhliain agus mé níos óige ná mar atáim inniu bhíodh fuadar de short sa bhaile agus ullmhuithe ag tosnú don Nollaig - putóg á chur le chéile, an tigh á ghlanadh, bronntanais á gcur i bhfolach...

Go ciúin, áfach, agus as radharc bhíodh m’uncail, Peadar Ó Liatháin, i mbun ullmhuithe dá chuid féin agus é ag prapáil don Dámh Scoil. Bhí Peadar ina Chléireach ar an nDámhscoil idir 1959 agus 2012 nuair a cailleadh é.

Bhíodh ar an gCeist a scríobh agus na socruithe cuí a dhéanamh chun an halla nó na seomraí ranga a chuir in áirithe. Is mise An Cléireach ó cailleadh Peadar agus titeann roinnt de na cúramaí seo orm.

Beidh Dámh Scoil na bliana seo ar siúl idir dhá Nollaig, an am traidisiúnta den mbliain, ar Nollaig 28, in Áras Éamonn Mac Suibhne i gCúil Aodha.

Tosnóidh an cibeal ag 7.30in. Beidh fáilte roimh teacht. Seo thíos na caipéisí oifigúla, ag tosnú leis an bhForogra.

An Forógra

Ag seo fuláramh agus fo-ghairm chun gach file fáideamhail fíor eolach agus chun gach n-aon eile ghabhas air is uirthí féin bheith báidheamhail le nósaibh uaisle ársa na nGaedhal agus gur mian leis éisteacht le duaineoga agus luinneoga slua na hÉigse, go dtionólfar Dámhscoil ar Mhúscraidhe an ochtú lá is fiche de mhí na Nollag sa bhliain seo Dhá Mhíle is Dhá Bhliain ós cionn an Fiche.

Is é ár muinghín is ár ndóchas go dtiocfaidh an fhoireann le chéile ar an gcomhdháil seo chun an oíche sin a chaitheamh i n-iar chuimhne agus i n-onóir dos na filíbh a mhair romhainn agus chun a nósa fíor uasal do chleachta agus do chongbháil ar bun seasaimh i dtír dhúthchais Chlann Mhíleadha.

An Cuireadh

Gach cara fíor de mhathaibh Gaedhal

De shleachta Mhíleadha an laochais

Do dhearcann suidheamh mo ghairm díbh

Ar bheart nár chuibhe thréigean

Tagadh linn gan mheath gan mhoill

Cois abhann mhín na séada

Go halla an ghrínn is ní haistear díbh

Mar a stadaid buidhean na hÉígse.

Gaedhal na nGaedhal, Cuireadh 1929.

An Cheist

An cogadh a tháinig i ndúlaíocht an Earraigh

Bhain gas agus cuspór ó charr is ó charrbaid

Tá fuacht an Gheimhridh ag feannadh le gairid

Ach tá fuil agus sceimhle ar shráideanna Mariupol.

Nach méanar dhúinne idir dhá Nollag

Ár mboilg atá lán le putóg is milseáin

Ní baol dúinn ocras ná sléacht ná éagnú

Nó deoraíocht i gcéin i dtíortha stroinséartha.

Tá scath an scamaill ag dorchú gach éinne

An muisriúm marfach agus Lá an Luain leis.

Stoirmeacha le fórsa ag réabadh sna spéartha

Is craos chun saibhris ár dtiomáint ar strae, mhuis.

Anfa na gcontúirtí, an féidir go maolóidh

Nó cad é an chinniúint atá romhainne, sliocht Éabha?

An bás agus dorchadas nó an bhfuil aon dochas in aon chorr

Go slánófar arís ár gcine mí dhaonna?

Concubhar Ó Liatháin

Cléireach, Dámhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn