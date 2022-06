Féasta de scannáin nua ag an bhFleadh Scannáin

Tá Doireann Ní Ghríofa, a scrígh Ghost in the Throat faoi Eibhlín Dubh Ní Chonaill, faoin spotsholas in 'Aisling Trí Néalaibh'.

Tá go leor cainte déanta faoin scannán An Cailín Ciúin, agus scannáin eile as Gaeilge atá déanta faoin scéim Cine 4 ar nós Arracht, Foscadh agus Roise agus Frank. Tá árd mholadh faighte acu – agus sin tuillte acu gan amhras – mar is léiriú iad ar chruthaitheacht, ealaíon agus éirim lucht déanta scannán agus cláracha teilifíse do TG4.

Ach tá rabharta eile scannáin chughainn ón bhfoinse céanna agus beidh siad ag fáilt a gcéad léirithe ag Fleadh Scannán na Gaillimhe an mhí seo chughainn.

Tá an chéad scannán eile de chuid CINE4, Tarrac, le taispeáint den chéad uair ag Fleadh Scannán na Gaillimhe i mbliana.

Cuirfear Tarrac ar scáileán ag Amharclann Halla an Bhaile Dé hAoine, an 8ú Iúil, ag 9pm.

Is dráma pearsanta carachtar-bhunaithe é Tarrac, atá suite i nGaeltacht Chiarraí. Filleann Aoife Ní Bhraoin abhaile chun cuidiú lena hathair, Brendán ‘An Béar’ Ó Briain, agus é ag téarnamh ó thaom croí.

Réitíonn siad maith go leor lena chéile ó lá go lá. De réir mar a thosaímid ag tochailt níos doimhne, éiríonn sé soiléir gur fágadh go leor gan rá eatarthu faoi bhás mháthair Aoife. Ba iad Declan Recks a stiúir, Eugene O’Brien a scríobh agus Clíona Ní Bhuachalla a léirigh an scannán seo. I measc na h-aisteoirí atá páirteach tá Kelly Gough, Lorcan Cranitch, Kate Nic Chonaonaigh, Kate Finegan, Rachel Feeney agus Cillian Ó Gairbhí.

Scannán eile a bheidh le feiscint ná ‘An Buachaill Gealghaireach’, scannán a chuireann síos ar amhrán a cumadh faoi Mhicheál Ó Coileáin, The Laughing Boy. I measc na scríbhneoirí ar an scannán faisnéise suimiúil seo tá an file Chorcaíoch Theo Dorgan. Tá breis eolais faoi na scannáin ar fad ar fáil: galwayfilmfleadh.com