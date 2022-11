Fáilte Mhúscraí roimh fhilleadh an Oireachtais

Dhá scór nó mar sin iomaitheoir óg ó Ghaeltacht Mhúscraí a bheidh páirteach san Oireachtas i gCill Áirne as seo go dtí Dé Domhnaigh - agus cúpla iomaitheoir eile beagáinín níos sine a bheidh san iomaíocht sna comórtais do dhaoine fásta. Tá lucht agallaimh beirte agus lúibíní tar éis bheith ag cleachtadh mar aon leis na h-amhránaithe óga ag cur snás ar an sean nós, ceoltóirí agus scéalaithe agus, cá bhfios, rínceoir nó dhó. Bhí imní ar lucht eagraithe an Oireachtais go mbeadh deacracht ann daoine a mhealladh le bheith san iomaíocht. Tá páistí scoile sna scoileanna éagsúla sa cheantar - Cuil Aodha/Barr d’Ínse, Béal Átha’n Ghaorthaidh, Baile Mhúirne/Baile Mhic Íre, Reidh na nDoirí agus Cill na Martra - tar éis bheith ag cleachtadh ar feadh roinnt seachtainí chun a bheith ullamh don Oireachtas. Le tacaíocht ó Chomharchumann Forbartha Mhúscraí atá i mbun an Plean Teanga sa cheantar, tá daoine sár oilte sna comórtais éagsúla agus go leor duaiseanna buaite acu tar éis bheith ag cabhrú leis an nglúin óg dos na comórtais éagsúla agus tá 37 iontráil ó scoileanna Mhúscraí sna comórtais. Bhí imeachtaí i rith na seachtaine seo cháite a thug deis dos na h-iomaitheoirí ar fad a scéalta a ínsint, a n-amhráin a chanadh nó a lúibíní agus agallaimh beirte a chur i láthair. Fadó fadó bhínn féin ag cur isteach ar na comórtais - agus seachas bonn fánach i gcomórtas Scrabble as Gaeilge Tá loistín iomlán an bhaile díolta amach don bhféile, thug Louise Nic Daibhéid ó fhoireann an Oireachtais le fios don nuachtán seo. Ní beag an méid san nuair a chuireann tú san aireamh gurb é Cill Áirne príomh bhaile turasóireachta na tíre ón am gur thug Banríon Victoria na Breataine cuairt in 1861. Ina dhiaidh sin thug sí ‘scáil Neimhe’ ar an mbaile cois Locha Léin fé scath Chorrán Tuathail is na Cruacha Dubha. Tuairim is 700 iomaitheoir atá san áireamh do réimse leathan chomórtais, lion atá ionchurtha le h-eagráin den Oireachtas roimh an phaindéim. “Ní raibh a fhios againn i bhfírinne cé mhéid a chuirfeadh isteach ar na comórtais,” dúirt Louise. “Ní raibh a fhios againn an mbeadh daoine buartha faoi cúrsaí Covid agus a leithéid is go mbeadh drogall orthu teacht mar gheall ar sin. Athrú eile a bheidh ann i mbliana thar blianta eile ná go mbeidh duais á bhronnadh don t-é a chríochnaíonn sa tríú áit i ngach comórtas. “Seo aitheantas ar an ocáid atá ann, go bhfuil an 125 bliain ann ó céad tionóladh An tOireachtas,” dúirt Louise. Tá roinnt comórtais agus níos mó iomaitheoirí ann agus roinnt eile gan an oiread is a bhíodh - ach sin an sort thuas seal, thíos seal a tharlaíonn ag an Oireachtas ó bhliain go bliain. Ceathrar deag a bheidh san iomaíocht do Chorn Uí Riada, buaic chomórtas amhránaíochta ar an sean nós an Oireachtais, an t-aon chomórtas a thuillean bonn óir don mbuaiteoir, agus go leor iar-bhuaiteoirí ina measc. Beidh an chomórtas seo á chraoladh beo ar RTÉ Ráidió na Gaeltachta trathnóna Dé Sathairn agus, den chéad uair, is í Neansaí Ní Choistealbha, eagraí ceoil RnaG a bheidh ag cur na h-iomaitheoirí i láthair. Bhíodh an ról seo ag Máirtín Tom Sheáinín Mac Donnchadha ar feadh na mblianta fada ach d’éirigh sé as an ról i 2019hi. Tar éis an oiread ratha a bheith ar amhránaithe Mhúscraí le blianta beaga anuas - bua ag Nell Ní Chróinín i 2014, Conchúr Ó Luasa i 2017 agus Máire Ní Chéilleachair i 2018, beidh amhránaí eile ó Mhúscraí ag canadh sa phríomh chomórtas ar an Satharn. Is í sin Gobnait Ní Chruadhlaoi, iníon Máire Bn Uí Chruadhlaoi nach maireann, duine de na céad bhuaiteoirí de bhonn ór an Oireachtais (b’shin i 1951 nuair ná raibh ann do Chorn Uí Riada ach gurb é an bonn óir an chéad duais don phríomh chomórtas). Táim cinnte go ndéanfaidh Gobnait, a ceapadh i mbliana ina hUachtarán ar Dhámhscoil Mhúscraí, a míle dícheall an craobh a thabhairt lei oíche Dé Sathairn. Is cinnte go mbeimídbródúil as a cuid iarrachtaí. Is féile mór na nGael é an Oireachtas agus tá sé ar bun anois ó 1897. Bhí blianta ná raibh sé á thionól roimhe ach tháinig sé ar ais níos fearr ná riamh. Rud nach dtugann daoine súntas do mar nach dtuigeann siad gur ó Oireachtas na Gaeilge a tháinig ainm ár Rialtas - Oireachtas na hÉireann. Cuimsíonn an focal ‘oireachtas’ gach rud a bhíonn faoi réir i gcúrsaí chultúir. Seolfar leabhair agus beidh scannáin le feiscint den gcéad uair agus a thuilleadh eile imeachtaí ar féidir eolas a fháil ina leith i gclár an Oireachtais agus ar shuíómh idirlín na féile, www.antoireachtas.ie.