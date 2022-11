Dónailín John Ó Súilleabháin, ball de Cór Chúil Aodha, imithe ar shlí na fírinne

Dónailín John Ó Súilleabháin agus é á chur in aithne d'Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigín, ag stiurthóir Chóir Chúil Aodha, Peadar Ó Riada, le linn ocáid cheiliúrtha ag Aras an Uachtaráin i 2016. Cailleadh Dónal, arbh as Cúil Aodha do ach a raibh cónaí air i Maigh Chromtha, an tseachtain seo.

IS olc an am den bhliain é mí na Samhna do Chór Chúil Aodha mar is le linn na míosa sin a bhaineann an cladhaire sin, an Bás, Fómhar diamhair ónar mballraíocht.

Fuair m’athair féin bás taca an ama seo agus tá go leor eile imithe leo go Faiche Breá Aerach an Cheoil um an dtaca seo den bhliain.

Fuair Cór Chúil Aodha sna Flaithis ball nua an tseachtain seo nó cailleadh duine de bhaill bhunaigh ár mbuíon, Dónailín John Ó Súilleabháin, maidin Dé Máirt.

Fear téigeartha láidir abea Dónailín, a tháinig ar an saol sna Milíní, agus ba chara é le gach duine den gcór agus é i gcónaí lán le sport agus spraoi.

Duine abea Dónal a raibh sa Chór ón gcéad lá a tugadh le chéile sinn agus b’é a bhailigh cuid de na baill isteach ina theannta. B’é sin an saghas duine é. Leanfá é.

Beidh cuimhní geanúla againn ar an bhfear groi a mhairfidh linn go dtí go bhfaighimíd féin an glaoch úd.

Suaimhneas síoraí go raibh ag Dónailín agus solás do Mharie agus dá chlann ar fad atá gan amhras dearóil i ndiaidh a bháis. Beidh a shocraid an tseachtain seo agus silfear na deora gan amhras. Ach beidh spás freisin don gháirí mar b’in an aoibh a bhíodh ar Dhónal go síoraí.