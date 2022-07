Deis anamúil scríobh ar son cartúin TG4!

An mbeadh suim agat bheith ag scriobh scrioptanna as Gaeilge do chláracha ar nós Spongebob Squarepants ar TG4?

SEO fogra suimiúil a tháinig chomh fada liom an tseachtain seo bheith ag scríobh do TG4.

Tá Macalla ag lorg scríbhneoirí chun aistriúchán cruithaitheach a dhéanamh ar scripteanna do chláracha dubála do pháistí (cartúin ar nós Spongebob Squarepants ina measc). Ní mór d’iarrthóirí Gaeilge scríofa d’ardchaighdeán a bheith acu.

Má tá suim agat san obair seo, téigh i dteagmháil le Ciara ag: ciara@macallateo.com.

Glacaim leis go bhfuil aithne agaibh ar Spongebob. Bhí deis agam aithne a chur ar an spúinse buí agus buachallach nuair a bhí mo pháistí i bhfad níos óige ná mar atá anois agus b’iontach an spórt agus an spraoi a thug sé dúinn.

Is é earnáil na gcartúin an chuid sin de thionscal na scannánaíochta is mó go bhfuil borradh agus fás faoi in Éirinn le scór bliain anuas. Tá comhlachtaí ar nós Cartoon Saloon, Telegael, Macalla agus Fibín ag cruthú scannáin agus sraitheanna atá ag dul i bhfeidhm ar ghlúinte óga na linne seo.

Tá comhlachta