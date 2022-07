Deis ag Naomh Abán bheith sa spotsholas

Foireann Fé 16 Naomh Abán ar éirigh leo buachaint ar Raonaithe Nemo i gCluiche Cheannais an Chontae an seachtain seo chaite.

ÓS rud é go bhfuil Corcaigh tagtha abhaile ós na craobhacha peile agus iomána, ní mór do lucht leanúna CLG díriú ar na fóirne is giorra don bhaile, imreoirí ár gcumainn féin.

Ní h-aon crá croí é sin dom féin ós rud é go bhfuilim cláraithe i mo bhall - ball nach imríonn - de Naomh Abán. Is fada an lá ó chuir mé orm buataisí peile ar son an chumainn! Trath go rabhas ag imirt sna mionúir - is maith mar a dheineas an cúram ar an dtaohblíne.

An deireadh seachtaine seo chaite bhí imreoirí ón gcumann ag léiriú a gcuid scileanna do chlár nua a bheidh á chraoladh ar TG4 amach anseo. Bhí peileadóirí, idir fir agus mná ag léiriú a gcruinneas agus a scileanna leis an bpeil.

Bíonn ‘Tóg do Phointe’ le feiscint mar mhír ar an gclár seachtainiúil cúrsaí spóirt, ‘Sport Iris’, atá fillte ar scáileáin TG4 le déanaí. Gach seachtain téann an ceamra go cumann CLG éagsúil.

Ní fada go mbeidh imreoirí Naomh Abán le feiscint ar an gclár!

Agus sinn ag caint ar imreoirí Naomh Abán, bhíos féin i láthair nuair a bhuaigh Foireann Fé 16 (B) an chumainn craobh an chontae le déanaí agus iad ag imirt in aghaidh Raonaithe Nemo, ceann de mhór fhoirne Chorcaí.

D’imríodh an cluiche i mBaile an Chasaigh lámh le Corcaigh oíche a chuaigh in olcas tar éis seideadh na feadóige.

Bhí bród ar leith orm mar bhí m’iníon féin, Danú, ar an bhfoireann agus bhí sí agus comhimreoir, Emer, i mná gcomhchaptaein.

Ba dheas an rud an áthas agus an bród a bhí orthu tar eis go bhfuair siad luach saothair i ndiaidh go leor seisiúin traenála le linn an Earraigh agus iad ag ullmhú don gcomórtas craoibhe. Maith iad.