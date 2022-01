Danny Maidhcí ag ‘buscáil’...

TÁ sár aithne i Múscraí agus ar fuaid Chontae Chorcaí ar an amhránaí sean nóis ó Chúil Aodha, Danny Maidhchí Ó Suilleabháin, agus is dócha go n-aithnítear é ar fuaid an domhain pé áit a bhionn cluas á thabhairt d’amhráin traidisiúnta na tíre seo. Fuair an amhránaí groi seo ardán nua le linn na Nollag, áfach, nuair a tugadh cuireadh do bheith páirteach in ocáid atá traidisiún dá chuid féin ag baint leis. Is é sin an ‘busk’ a bhionn ag Glenn Hansard, U2 agus go leor de réaltaí amhránaíochta agus ceoil chomhaimseartha na Nollag. Blianta eile bhíodh an ocáid seo ar siúl ar Shráid Grafton ach i mbliana chuaigh sé ar líne agus deineadh scannán as agus craoladh ar líne é chun airgead a bhailiú ar son Dublin Simon, cúis carthanachta a dhéanann fóirithint ar lucht gan dídean sa phríomh chathair. Chan Danny a leagan den amhrán a chuireann síos ar scéal John Twiss, fear a ciontaíodh tuairim is 150 bliain ó shin as dúnmharú. Crochadh é mar gheall ar an mbreith sin. Díreach roimh na Nollag, áfach, tugadh pardún iar bháis don gCiarraíoch. Is cinnte go raibh sé thar am go bhfuair John, arbh as Oileán Chiarraí do, aitheantas ón Stát gur deineadh éagóir air. Is cinnte, gan amhraús, go raibh an éagóir a deineadh ar John Twiss tugadh faoi ndeara ag an bpobal i bhfad roimh ré agus is é sin an chúis gur cumadh an amhrán a d’inis scéal John Twiss fé mar a bheadh sé ínste aige féin. Creidim go bhfuil an scannán fós ar shuíomh YouTube Dublin Simon agus is fiú go mór féachaint air agus, b’fhéidir, má tá an fonn sin ort, cúpla Euro a chuir ar son na cúise. Tá sé súntasach sa scéal seo ar fad gur tugadh an deis do Danny teacht ar bórd chun Amhrán John Twiss a chanadh agus é i dteannta leithéidí Bono, Glenn Hansard agus Imelda May. Má bhionn seans agat riamh, má thagann tú ar a dhluth dhiosca, Carraig Aonair, is fiú go mór é a cheannach. Tá sé lán go béal le leaganacha iontacha d’amhráin sean nóis i nGaeilge agus i mBéarla. Gura fada buan Danny Maidhcí Ó Súilleabháin!