DIAIDH ar ndiaidh, lá i ndiaidh lae, in aineoinn na paindéime agus na doininne, nó b’fhéidir mar gheall orthu, tá cuma na Nollag ag teacht ar chúrsaí,

Tá siopadóirí ar a míle ndícheall ag iarraidh sinn a mhealladh thar táirsigh agus sinn a líonadh le spiorad na féile agus fonn orthu go bhfolmhóimís ár sparáin ina siopaí. Na créatúirí bochta, is sceimhle uafásach atá faighte acu le linn na paindéime agus iad sa chéad líne chatha i rith an ama agus gan sinn a bheith ró bhuíoch as a gcuid foighne linn!

Táim chun iarracht a dhéanamh ar shiopadóireacht na bliana seo a dhéanamh i siopaí - seachas arlíne más féidir in aon chor é.

An rud a bhíonn tóir mhór agam air taca an ama seo ná maisiúcháin na Nollag ina bhfuil ‘An Nollaig’ - seachas leagan i dteanga ar bith eile - luaite ann.

Duine mé a tógadh le Gaeilge agus ba mhaith liom mo chuid féin a dhéanamh den mhór fhéile seo.

Creid nó ná creid ach tá siad seo ag éirí níos coitianta de réir a chéile.

Tá, mar shampla, bailiúchán deas d’ábhar i nGaeilge i Dunnes Stores agus an Nollaig Shona máisithe ar chuisíní is gréithre ar nós cupáin. Tá corr comhartha agus ‘Santa Stad Anseo’ breactha air go féilitúil fáiltiúil roimh an fhear ghroí ón Mhol Thuaidh.

Bliain amhain, bhíos in ollsiopa crua earraí tar éis na Nollag agus fuaireas gléas solais le Nollaig Shona scríte ann, den chineál a chuirfeá taobh amuigh dod thigh. Bhí praghas maith air - ní raibh sé ró dhaor.

Tá sé crochta agam lasmuigh le blianta anois - tá sé abhairín cruaigh ar na súile sa mhéid is dá bhféachfá air gan spéaclaí gréine, bhainfeadh sé an radharc díot. Ach tá go deas lasmuigh, ar nós solas ó thigh solais is tú ag teacht abhaile istoiche!

Ba dheas liom níos mó soilse Nollag agus ‘Nollaig Shona’ á mbeannú acu dúinn a fheiscint sa réimse phoiblí, ar na sráideanna agus i siopaí áitiúla.

Cúpla bliain ó shin, chroch lucht siopadóireachta Sráid Ghrafton soilse nua in áirde agus fuair siad réidh leis an ‘Nollaig Shona’ a bhíodh in airde. Fuair siad freagra tapaidh ón bpobal - ba mhaith linn Nollaig Shona ar ais agus ná bain triail as a leithéid de chleas arís. Tá Nollaig Shona fiú crochta in airde ar Halla na Cathrach i mBéal Feirste agus má ta sé maith a dhothain don áit sin, tá sé maith a dhothain do phríomh shráid siopadóireachta na hArdcathrach chomh maith céanna.

Slí eile chun an Nollaig a chuir in iúl go taithneamhach ná seinnliosta ina bhfuil leaganacha Gaeilge d’amhráin Nollaig ann, chomh maith lena gcomhionann as Béarla is teangacha eile. Tá ceirnín gleoite dá leithéid déanta ag Roisín Elsafty agus tá roinn eile ann freisin.