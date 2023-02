Cuairt an Aire ar Mhúscraí

Tháinig an tAire Stáit Gaeltachta, Patrick O'Doovan, go Cill na Martra agus níor tháinig sé le lámha folmha!

Bhí deontas sa bhreis ar €60,000 á iompar aige le h-aghaidh Cumann Lúthchleas Gael Chill na Martra atá ag obair go dícheallach chun páirc oiliúna a fhorbairt sa sraid bhaile i nGaeltacht Mhúscraí in am do Chomórtas Peile na Gaeltachta a bheidh ann an bhliain seo chughainn.

Sa phictiúr feictear muintir an chumainn in éineacht le polaiteoirí áitiúla, Michael Creed agus Aindrias Ó Múineacháin mar aon leis an gComhairleoir Michael Creed.

Tar éis do teacht chomh fada le Cill na Martra lean sé leis ar an mbóthar siar agus chas sé le Coiste Forbartha Bhéal Átha’n Ghaorthaidh áit ar thug sé cluas do chur i láthair mar gheall ar phlean Choiste Forbartha Bhéal Átha chun iarsmlann dírithe ar oidhreacht shaibhir na Gaolainne sa sraid bhaile, go h-áirithe an ról a raibh ag Coláiste na Mumhan mar acadamh inar chuir go leor ceannairí ar an Eirí Amach, leithéidí Phádraig Mac Piarais agus eile, slácht ar a gcuid Gaeilge.