Croí Naomh Abán ar TG4

Oiliúnaí Naomh Abán, an Dr. Seanachán MacCarthaigh, ag tabhairt comhairle d'fhoireann Fé 21 an Chumainn agus iad sa tóir ar chraobh an chontae.

Seán Ó Riordáin agus a chomrádaithe ag ceiliúradh tar éis gur bhuaigh siad cluiche ar a sli go Craobh F 21 an Chontae.

CEANN de miorúiltí na paindéime ar fuaid na tíre an slí gur éirigh le cumainn spóirt, cumainn CLG go h-áirithe, fánacht gníomhach agus ag tabhairt ugach is meanma dá bpobail.

Sin atá faoi chaibidil i sraith nua a bheidh ag tosnú ar TG4 anocht, Déardaoin, ag 8in.

Seo an dara sraith dá leithéid agus, an uair seo, tá cumann ó Mhúscraí, Naomh Abán, mo chumann féin, i measc na gcumann atá fén spot sholas.

Bliain abea 2021 inar éirigh leis an gcumann dul chun cinn a dhéanamh sa mhéid is go raibh droch bhliain ag ár bhfoireann idirmheánach i 2020 mar nár éirigh leis dul chomh fada le babhtaí ceathrú cheannais an chontae.

I 2021, chuamar go dtí na babhtaí ceathrú cheannais ach bhuaigh Ath Treasa, an fhoireann a bhuaigh an chraobh sa bhabhta cheannais, orainn.

Ach cé go mbionn fócas ar leith ar an bhfoireann idirmheánach ós rud é gurb é an fhoireann is sinsearaí sa chumann, tá go leor foirne eile ag dul chun páirce agus na léinte gorma agus bán (agus bán dearg dos na mná) á gcaitheamh acu. Go deimhin níl áireamh agam ar an líon foirne atá ag imirt le Naomh Abán anois - tá siad ann idir fireann is baineann ó fé 6 go dtí na h-idirmheánaigh.

Nuair atá an oiread sin foirne ag imirt, caitear go leor oibre a dhéanamh, seisiúin oiliúna a eagrú sa dhá pháirc ag an gCumann - Páirc Íosagáin agus An Portách - agus tá go leor riaracháin le déanamh - leithéidí an crannchur seachtainiúil chun airgead a thogáil, poiblíocht a eagrú, urraithe a aimsiú, aire a thabhairt dos na páirceanna is na h-áiseanna eile. Liosta cúramaí gan teorainn.

Braitheann sé seo go léir ar an spioraid atá sa Chumann agus ní doigh liom go bhfuil cumann sa tír nár mhothaigh faoi bhrú le linn na paindéime.

Tá seo go léir le tabhairt faoi ndeara sa sraith nua seo ina mbeidh spotsholas ar Naomh Abán agus trí chumann eile - Mícheál Breathnach CLG i gConamara, Cumann an Chloigthí i mBaile Átha Cliath agus Naomh Muire i nDún na nGall.

Léiriú seo ón gcomhlacht AniarTV agus mairfidh an sraith seacht seachtainí, rud a thabharfaidh sin go tús mí na Márta, trath go mbeidh cluichí na bliana seo ag teannadh linn agus bolladh na craoibh san aer.