Crann na bpáistí ag ínsint go leor scéalta faoin bpobal áitiúil

TÁ an aimsir go h-álainn agus mé ag scríobh seo agus gealann gile an lae mo chroí. Cúis eile go mbeadh mo chroí éadrom na laethannta seo ná go bhfuil séad chomhartha nua tar éis é féin a nochtadh ar thaobh an bhóthair i mBaile Mhic Íre.

Crann na bPáistí is ainm don séad chomhartha nua agus is iomaí scéal a ínsíonn an crann céanna.

Ealaíontóir oilte le triosc slabhrach isea John Hayes, an fear a rinne an obair go léir ar an gcrann, ach b’iad na páistí i Scoil Abán Naofa a tethug an ionsparáid do.

Tá scéal Naomh Gobnait agus an turas a thug sé go Múscraí mar a bhfuair sí naoi gcinn d’fhianna bána, díreach mar a bhí ráite lei i dtairngreacht. Tá na fianna sin le feiscint timpeall an chrainn.

Tá go leor nodanna eile a fuair an dealbhóir ó na páistí, ina measc an madra rua, na leabhair agus na pinn luaidhe dáite, rudaí a bhíonn in úsáid ag na páistí gach lá ar scoil.

Scéal eile atá á ínsint ag an gcrann ná scéal bhanaltra a bhíodh ag obair sa cheantair fadó. B’í sin Nurse Singleton, mathair úinéir Ostán Ghobnatan, Conrad Creedon. Bean glúine abea Nurse Singleton a bhiodh ag tabhairt cúnamh le mná a bhí ag súil a bpáistí a thabhairt ar an saol.

Tá scéal ag baint leis an gcrann féin gan amhras nó ba chrann chrónghúis a bhí ann agus b’é Jehr Seán Jehr Ó Céilleachair a chuir é i gclós na scoil timpeall an bhliain 1900.

Sa bhliain 2019, leagadh cuid is mó den gcrann. Bhí sé breis is 70m ar airde uair amháin - anois níl sé ach 15 troigh ar airde ar anois.

Fós féin is cinnte go mbeidh sé ina shéad chomhartha ar leith ar an mbóthar agus go mbainfidh taistealaithe na mbóthar taithneamh as agus iad ag gabháil an bhóthair.

Is iomaí cúis atá ann cuairt a thabhairt ar Bhaile Mhic Íre agus ar Bhaile Mhúirne ach bheadh sé deacair iad a mhíniú ar chomhartha bhóthair ar thaobh seachbhóthar an N22 nuair a bheidh sé ar oscailt.

Anois beidh daoine ag teacht go Baile Mhúirne/Baile Mhic Íre chun Crann na bPáistí a fheiscint.

Tá fós airgead le bailiú chun na costaisí a ghlanadh. Coiste Bhailte Shlachtmhara Bhaile Mhúirne an dream atá ag bailiú agus is fiú go mór síntiús a thabhairt doibh!