Cork’s bardic event brings out young and younger poets

AR feadh na mblianta, bhí sé traidisiúnta go mbeadh Dáimh Scoil Mhúscraí Uí Fhloinn á tionól idir dhá Nollaig i gCúil Aodha, oíche filíochta lán de phleisiúr agus de shaíocht i lár an Gheimhridh, buaic phointe cultúrtha i lár na laethannta saoire.

I mbliana bhí an Dáimh Scoil ar ais idir an dhá Nollaig agus bhí slua breá i láthair in Áras Éamonn Mac Suibhne don tionól cultúrtha ar leith seo.

Saor chead isteach agus filí óga is aosta ón gceantar agus ó níos faide i gcéin chun a saothar a roinnt linn ag an t-aon chúirt filíochta bunaithe ar thraidisiún na mBardaibh atá fágtha sa tír.

Toisc gur tionóladh Dáimh Scoil i mí Aibreán, an chéad cheann le trí bliana, b’é seo an dara Dáimh Scoil i mbliana, mar sin is é 2022 an bliain ina raibh Nollaig idir dhá Dháimh Scoil!

Leanann sé an struchtúr céanna de ghnath, is é sin go mbionn forogra ann a chuireann in iúl dos na filí agus éinne eile a bheadh suim acu ann go bhfuil a leithéid ar siúl agus go gcumann Uachtarán na Dáimhe cuireadh i bhfoirm véarsaíochta agus is é sin a bhíonn mar spreagadh dos na filí chun freagraí a thabhairt san chéad chuid den oíche.

Fadó, nuair a bhíodh go leor filí sa cheantar nach bhféadfá cloch a chaitheamh gan ceann acu a bhuaileadh, leanadh an chuid seo den oíche uair a chloig leis féin.

B’shin an ré ina mbeidh filí ar nós Dónal Ó hÉallaithe, Dónal Ó Ceallaigh, Pádraig Mac Suibhne, Peadar agus Dónal Ó Liatháin, Seán Eoghan Ó Suilleabháin agus go leor eile agus iad ag tabhairt freagraí tomhaiste, fileata, greanmhar go minic, ar Chuireadh an Uachtaráin.

I mbliana ba chuireadh a scrígh Uachtarán na Dáimhe i 1929, Pádraig ‘Gael na nGael’ a raibh ós ár gcomhair. Cuireadh gonta fileata ón dtailliúr a bhíodh ag cleachtadh a cheird i Maigh Chromtha.

Thug Seán Ó Muimhneacháin, sár fhile an cheantair, freagra fíor éirimiúil ar an gcuireadh agus é ag fiosrú an raibh Gael na nGael beo arís agus é fillte óna leaba fén gcré.

Agus bhí freagra eile a tháinig chúghainn ó Dhónal Ó Liatháin, file eile atá ar shlí na fírinne. Mise, a mhac agus Cléireach na Dáimhe, a léigh an freagra úd agus is iontach an treoir atá sna véarsaí úd ón mbeirt d’fhilí atá ag foghlaim na céirde.

Tá idir ceardaíocht agus spreagadh ag baint le filíocht. Tá gnéithe ar nós meadaracht is rithim, ceol na bhfocal, le cur san áireamh an oireadh le brí na bhfocal. Is é an cineál sin filíochta bunchloch an traidisiún i Múscraí. Ní h-é sin le rá nach bhfuil filíocht nua aimseartha na linne seo á scríobh sa cheantar freisin - mar tá go leor agus tá an filíocht atá á scríobh ag filí óga d’ard chaighdeán

Go deimhin bhí Méadhbh Ní Chonaill agus a dearthar, Finín, buaiteoirí araon i gcomórtais liteartha an Oireachtais sna rannóga filíochta, ann chun a chuid dánta a rá, dánta breatha fileata agus comhartha dóchais don todhchaí.

Spreag na h-amhráin a chan Éabha agus Clíodhna Breatnach, gar iníonacha Dónal Ó Liatháin a tháinig an slí ar fad ón gCeathrú Rua lena máthair, mo dheirfiúr Bríd, dochas reisin. Tugann na h-amhráin a chum siad féin agus a chan siad le tionlacan giotar le fios go bhfuil feith na filíochta iontu gan amhras agus, le cois sin, deireann sé linn go mairfidh na traidisiúin inár ndiaidh.

Ba dheas dá mbeadh breis daoine óga ag glacadh páirte sa Dáimh Scoil ach ní beag an méid a raibh páirteach agus beidh níos mó ann an chéad uair eile. Seans go mbeadh sé go deas ‘Dáimh Scoil na nÓg’ a reachtáin le linn na bliana uair éigean agus go mbeadh ceardlann i dtréithe na filíochta traidsiiúnta ann roimh ré.

Bhí go leor buaic phointí eile ann ón oíche - an omós don scríbhneoir Feargal Ó Béarra a tháinig chughainn óna chara Diarmuid Johnson ar cheann acu. Léigh Péigí Ní Cheallaigh comhfhreagras idir a h-athair, Proinsias Ó Ceallaigh, file óg sna 1930í, agus Gael na nGael, Uachtarán Dháimh Scoil na linne, maidir lena phas filíochta (bhronnfadh an Uachtarán pas ar dhaoine as feabhas a saothar agus d’fheadfadh siad filí a thabhairt orthu. Ghnóthaigh Proinnsias a phas gan amhras.

Bhí agallamh beirte brea ag Siobhán Ní Mhuimhneacháin a rinne sí i dteannta Eibhlín Ní Lionáird. Chuir siad san Kim Kardashian agus Jennifer Aniston inár láthair agus iad ag trasnaíol faoi chúrsaí faisin.

Ní raibh aon éide ná geaitsí mar a bhíonn ag an Oireachtas. Ní raibh ann beirt bhan deisbhéalach ag argóint go fileata faoi chóta buí ach a dhéanamh go glic agus go h-ealaíonta.

Sin an Dáimh Scoil agus an chuid is fearr dár liom dár gcultúr i nGaeltacht Mhúscraí. Gura fada buan é agus nara fada uainn Dáimh Scoil 2023!