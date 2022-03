Comórtas, duaiseanna, spraoi agus scléip le linn Seacht Lá Deag na Gaeilge

Cork County Council’s Library and Arts Service has announced two competitions to mark Seachtain na Gaeilge which takes place from the 1st to the 17th of March this year. Pictured are Mayor of the County of Cork, Cllr. Gillian Coughlan, Bernie Wallace, Cork County Council Library and Arts Service, Aileen Loughery, Irish Officer, Cork County Council and Rory Bunce, Cork County Council Library and Arts Service. Photo: Cork County Council

Tá dhá chomórtas fógartha ag Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh, a bheidh ar siúl ón 1ú go dtí Lá le Pádraig.

Is tráth speisialta den bhliain í Seachtain na Gaeilge do Sheirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí i gcónaí nuair a chuirtear béim ar an nGaeilge agus ar an gcultúr agus nuair a dhéantar ceiliúradh orthu.

I mbliana, tá an tSeirbhís Leabharlainne ag tabhairt cuireadh d’ealaíontóirí agus scríbhneoirí de gach aois a ngrá don Ghaeilge agus don leabharlann áitiúil a léiriú.

Tugann an comórtas scríofa cuireadh d’iontrálacha cur síos a dhéanamh ar cad a chiallaíonn do leabharlann duitse i gcaoga focal nó níos lú as Gaeilge. Beidh dhá chatagóir aoise ag an gcomórtas, ceann do dhaoine 13-18 mbliana d’aois agus ceann eile do dhaoine fásta os cionn 18 mbliana d’aois.

Chomh maith leis sin tá comórtas ealaíne le fócas speisialta ar an nGaeilge a thugann cuireadh do pháistí smaoineamh ar an bhfocal Gaeilge is fearr leo a bhfuil bainteach leis an tuath agus líníocht a dhéanamh lena smaoineamh a léiriú. Tá trí chatagóir aoise ann, ceann amháin do pháistí 4-6 bliana d’aois, ceann do pháistí 7-9 mbliana d’aois agus ceann eile do pháistí 10-12 bliana d’aois.

Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Gillian Coughlan, agus í ag fáiltiú roimh an bhfógra:

“Is bealach iontach iad na comórtais seo le bheith cruthaitheach inár gceiliúradh ar an nGaeilge.

“Bhí ról ana-thábhachtach ag ár Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon i gcuid mhór dár saol le dhá bhliain anuas. Tá a fhios agam go bhfuil go leor ball nua ann nach bhfuil ach le déanaí tar éis teacht ar an raon leathan seirbhísí a chuireann líonra na leabharlann ar fáil i gContae Chorcaí.”

Cuir d’iarratas isteach ag do leabharlann roimh Márta 25.