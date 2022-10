Colún Gaeilge ó Chorcaigh: Scannán ar fiú €1m Euro é!

NUAIR atá deireadh ráite, is ar an mbunlíne a dhéantar áireamh ar gach scannán. An méid airgid a shaothraigh sé nuair a cuireadh ós comhair an phobail é. Tá clochmhíle ar leith bainte amach ag scannán Gaeilge den chéad uair an tseachtain seo. Tar éis 22 seachtain dochreidte aige i bpictiúrlanna ar fud na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe, tá breis is €1 milliún saothraithe ag an scannán An Cailín Ciúin ag oifig na dticéad anois, éacht den scoth i gcás scannán neamhspleách. Ó eisíodh an scannán mí Bealtaine seo caite, d’éirigh go hiontach leis ag féilte idirnáisiúnta scannán, tá slám gradam buaite aige agus tá an-chion ag na léirmheastóirí air, le léirmheasanna 5 réalta faighte aige uathu ar fad. Is é An Cailín Ciúin iontráil na hÉireann do na Oscars sa chatagóir Príomhscannán Idirnáisiúnta is Fearr ag 95ú Gradaim bliantúla an Acadaimh a bheidh ar siúl go luath. Rinne Alan Esslemont, ard stiurthóir TG4, ráiteas ag cur in iúl a ríméad faoin ngaisce a bhí bainte amach ag An Cailín Ciúin. “Comhghairdeas le gach duine ag Inscéal agus lena gcomhpháirtithe cruthaitheachta agus dáileacháin as an gcloch mhíle iontach seo do ‘An Cailín Ciúin’ ag oifig na dticéad in Éirinn agus sa RA. “Ach go speisialta gabhaimid buíochas le Cleona agus Colm as an scannán álainn seo faoi theanga, faoi chiúnas agus faoin ngrá a chruthú. “Breathnaítear air ar fud an domhain cheana féin mar cheann de mhórscannáin na hÉireann. “Is dearbhú iontach é freisin ar chaighdeán na ndaoine cumasacha a oibríonn trí mheán na Gaeilge agus is ionann é agus ardmholadh don chomhpháirtíocht idir TG4, Fís Éireann agus Údarás Craolacháin na hÉireann a sheol an scéim Cine4 agus a thugann lucht na pictiúrlainne go rialta isteach i saol nua - saol na scannán Gaeilge.” Is ar Foster, scéal a bhfuil ardmheas air leis an údar Éireannach Claire Keegan atá An Cailín Ciúin bunaithe. Is dráma cáiréiseach ón gcroí é maidir le teacht in aois, ina bhfiosraítear go mion a bhfuil i gceist le teaghlach, trí shúile cailín óig a bhfuil neamart déanta inti. Tá an scéal suite faoin tuath in Éirinn sa bhliain 1981, agus leanann sé Cáit (Catherine Clinch) tráth a seoltar í óna teach plódaithe mífheidhmiúil chuig gaolta i bhfad amach, chun cónaí leo don samhradh. Cuireann Eibhlín (Carrie Crowley) fáilte mhór chroíúil roimpi, ach coinníonn a fear céile (Andrew Bennett) fad a sciatháin uaidh í. Diaidh ar ndiaidh, áfach, cothaítear dáimh sa teaghlach ionaid seo agus tosaíonn Cáit ag teacht i mbláth faoina gcúram. Ach sa teach seo atá in ainm is a bheith ina tearmann gan rúin, tugann sí an fhírinne shearbh chun solais. Is í Cleona Ní Chrualaoi in Inscéal a léirigh An Cailín Ciúin faoi scéim mhaoinithe Cine4 do scannán Gaeilge, i gcomhpháirtíocht le TG4, Fís Éireann agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI). Fuair an scannán dreasacht chánach Alt 481 ó Rialtas na hÉireann freisin. Dar le Nell Roddy agus Robert McCann Finn, Comhstiúrthóirí Bainistíochta Break Out Pictures, gur toradh den scoth é an rath leanúnach atá ar An Cailín Ciúin. “Tá ríméad orainn gur ghlac an lucht féachana ar fud na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe an scannán seo chuige féin, mar a rinneamar féin. “Is iontach an gaisce é do scannán ar bith breis is €1 milliún a bheith saothraithe aige, ach tá sé níos iontaí fós i bhfianaise chomh deacair is atá cúrsaí leis an margadh, agus é ag éirí níos deacra i gcaitheamh an ama. “Míle buíochas do gach duine a tháinig amach chun breathnú ar an scannán speisialta seo agus do na pictiúrlanna ar fad as an tacaíocht dhaingean a thug siad dúinn.” An chéad rud eile a bheidh lucht na Gaeilge ag faire air, conas mar a éiríonn leis An Cailín Ciúin agus é san iomaíocht ar son na hÉireann le h-aghaidh gradaim móra idirnáisiúnta ar nós an Oscar don Scannán (nach í an Bhéarla a teanga) Idirnáiúnta is Fearr an bhliain seo chughainn. Má éiríonn leis an ghearrliosta a bhaint amach fiú, beidh fógra laidir tugtha. Is ann don tionscal scannáin as Gaeilge agus is údar dóchais dúinn ar fad an méid sin mar cá bhfios ach go mbeidh rabharta scannáin den scoth chughainn.

Rúin ón Spéir

TÁ sraith nua ag teacht ó TG4 ina bhfeicimíd radharc ar ár gcontae dhúchais nach bhfacamar riamh roimhe.

Le linn an tSamhraidh chaitheas cúpla lá ana thaithneamhach ar chuairt in iarthar Chorcaí agus le linn an turais sin chuaigh mé féin agus mo bhean go dtí Eastáit Lissard láimh leis An Sciobairín. Oíche amháin i dtimpeallacht aoibhinn galanta a raibh ann. Is iontach an chontae é Corcaigh agus ana éagsúlacht ann.

Rud amháin atá le feiscint ag Liss Ard ná an Gairdín Spéire a thugann radharc dochreidte duit ar an spéir ach luí ar thábla atá i lár an eastáit i ngort ar leith dá chuid féin.

Beidh deis agat féin an radharc seo agus go leor a fheiscint sa sraith nua a bheidh tús á chur leis ar TG4 ar an gCéadaoin seo chughainn. Beidh Rúin Ón Spéir ag tosnú ar TG4 ar Dheireadh Fómhair 19 agus ar sheinnteoir ar líne an chraoltóra, www.tg4.ie.

Ceiliúradh an tSeipéil

AN Domhnach beag seo, beidh ceiliúradh ar leith i Seipéal Ghobnatan i gCúil Aodha. Deirtear liom gur sin sin seanathair liom, John Mac Suibhne, a thóg e in 1872.

Tá 150 bliain ann ó tógadh é. Beidh tuairisc iomlán agam ar an gceiliúradh agus ar stair an tseipéil seo i mo bhaile dhúchais an tseachtain seo chughainn. .

Cailligh na hÉireann

NÍ fada uainn Oíche Shamhna agus tá na trathnóntaí ag éirí dorcha níos luaithe. Agus anuas ar sin tá caint ann faoi na púcaí agus na h-ainspioraid eile a thagann amach ag an dtrath seo den bhliain.

Cuireadh i leith na céadta duine, mná is mó, gur chailleacha iad i ngéarleanúint a bhí ar siúl ar fud na hEorpa.

I sraith nua de chuid BBC Gaeilge, fiosraítear cad chuige ar cuireadh síos do na mná seo go raibh siad féin agus an diabhal ag obair as lámha a chéile. Cad é an ról a bhí ag an tsochaí phatrarcach agus ag creidimh reiligiúnacha na linne?

De réir mar a dhruidimid le hOíche Shamhna, breathnaíonn BBC Gaeilge ar thrí scéal mhíchlúiteacha a bhaineann le cailleacha i gContae Aontroma ina bhfiosraítear an cás in éadan na mban seo. Cé gurbh annamh a théití sa tóir ar chailleacha in Éirinn, i gcomparáid le tíortha eile de chuid na hEorpa, le teacht lonnaitheoirí as Albain go hÉirinn sna 1600í, tháinig eagla agus réamhchlaontachtaí faoi chailleacha. San am sin, bhí Albain gafa ag babhtaí scaoill faoi chailleacha.

Lagan Media Productions le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann agus Údarás Craolacháin na hÉireann a rinne An Diabhal Inti, do BBC Gaeilge agus TG4. Is é seo scéal na géarleanúna a rinneadh ar mhná ar dúradh gur chailleacha iad, géarleanúint a bhí ar siúl ar fud na hEorpa ar feadh dhá chéad bliain.

Paula Kehoe a scríobh agus a stiúir an tsraith trí chlár seo a thosóidh Dé Domhnaigh 16 Deireadh Fómhair ar 10.00pm ar BBC Two Northern Ireland - agus na trí chlár uilig ar fáil ar BBC iPlayer - agus ina gcluinfear ó staraithe, scríbhneoirí agus acadóirí. Fiosraíonn siad na torthaí uafásacha a tháinig de bharr dearcthaí ar an tsochaí, an pholaitíocht agus ar chreideamh maidir leis na mná seo ar cuireadh síos dóibh gur chailleacha iad. Cé na cúiseanna a bhí le cailleacha a thabhairt orthu? Ceistítear fosta cad chuige nach raibh an ghéarleanúint seo chomh coitianta in Éirinn le taobh tíortha eile san am sin.

I measc na dtrí chás a scrúdaítear tá Cailleacha Oileán Mhic Aodha, an triail chailleacha ba mhó agus ba dheireanaí i stair na hÉireann. Tá scéal Mary Butters, Cailleach Charn Monaidh agus scéal coscrach bean eile gan iomrá a fuair bás uafásach i ndiaidh do chailín óg a rá gur chuir sí faoi gheasa í.

Olwen Fouéré, aisteoir clúiteach, atá i mbun drámaíochta, Aoife McAtamney, cóiréagrafaí, a stiúir an damhsa agus feicfear Ailbhe Drimbarean, aisteoir óg, den chéad uair sa tsraith seo ina mbreathnaítear as an úire ar an dóigh a bhféadfaí cailleach a thabhairt ar mhná na linne.

Tosóidh An Diabhal Inti ar BBC Two Northern Ireland Dé Domhnaigh, Deireadh Fómhair 16 ar 10.00pm agus beidh na trí chlár ar fáil ar BBC iPlayer.