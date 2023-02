Cleachtaí faoi lán seol cois a’ Ghaorthaidh!

TÁ an cleachtadh faoi lán sheol le h-aghaidh an ceoldráma, An Tuairín Dubh, a bheidh á léiriú i mBéal Átha’n Ghaorthaidh i mí Bealtaine agus is iontach an rud a fheiscint go bhfuil cliar agus criú chomh talannach is ildánach bailithe le chéile ag Seán Óg Ó Duinnín, príomh oide Scoil Mhuire agus fear atá taithí na mblianta aige ar an ardán.

Cuireann An Tuairín Dubh síos ar eachtra a thárla le linn Cogadh na Saoirse i mBéal Átha’n Ghaorthaidh Dúnmharaíodh fear óg áitiúil, Criostóir Ó Luasa, san eachtra sin agus tá a chuimhne go fóill beo sa dhúthaigh.

Tá Seán Óg ag obair i bpáirt le Alan Kiely agus Kevin Connolly, beirt atá tar éis go leor seóanna a léiriú timpeall na dúichí, mar shampla Shame The Devil in Átha an Chóiste.

Tá na ticéid ar díol cheana féin ar Eventbrite ach ‘Tuairin Dubh’ a lorg. B’fhiú iad a chuir in airithe go luath nó ní fada go mbeidh siad díolta amach. Táim ag súil go mór le seo mé féin!