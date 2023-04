Clár nua TG4: An féidir leat bheith ullamh chun dul ag taisteal ar an bpointe boise?

Tabharfaidh Téacs Taistil ón tolg go dtí ceann scríbe difriúil muid gach seachtain i gcomhair éalú spreagúil, spraíúil, agus siamsúil 50 nóiméad. Is sraith thaistil ghasta í seo agus is bealach tarraingteach é chun an domhan a fheiceáil.

Triúr láithreoir, trí lá, trí thasc. Saoire bheag dhifriúil gach seachtain. Céard a thabharfaidh mé liom? Céard a chaithfidh mé? Cá bhfuil muid ag dul? Beidh 48 uair an chloig acu chun freagraí na gceisteanna uilig seo a fháil agus ní bheidh acu ach téacsanna cripteacha mar threoir.