Clár chúrsaí reatha le filleadh ar theilifís RTÉ

Is sop in áit na scuaibe é an clár seachtainiúil leath uaire i réimse chúrsaí reatha, 7 Lá, a chraoltar ar TG4.

THÁINIG deireadh le déanaí le clár sheachtainiúil chúrsaí reatha Claire Byrne ar RTÉ 1. Cé gur mór mo shuim i gcúrsaí reatha ar an dteilifís - níos mó suime agam ann ná mar atá agam i ‘Conversations With Friends’ mar shampla - chaill mé suim sa chlár seo tamall fada ó shin mar gheall ar an súil leathbhacáilte a bhíodh aige ar chúrsaí an tsaoil, dar liom.

Ós rud é go bhfuil bearna anois sa sceideal ag RTÉ, tá fonn orthu é a líonadh agus is cosúil go mbeidh clár chúrsaí reatha as Gaeilge ag filleadh ar an gcraoltóir náisiúnta don gcéad uair ón trath ar a dtugaimse ré órdha na craoltóireachta Gaeilge, nuair a bhí Cúrsaí ar siúl cúig lá sa tseachtain ar RTÉ 2.

An uair sin bhíodh cláracha suimiúla ann faoi gach ghné de shaol na hÉireann, cúrsaí idirnáisiúnta agus eile le leithéidí Seán Ó Tuairisg, Seán Ó Méalóid, Bríd Óg Ní Bhuachalla, Cynthia Ní Mhurchú, Pat Butler agus Mairéad Ní Nuadháin á gcur i láthair.

Tá cuimhne agam féin ar mír a léiriú don gclár faoin gcuairt a thug Mná na Seanchille ar Mhúscraí i 1994/95. Turas eagraithe ag Pádraig Ó Cuanacháin a raibh ann, Gael duthrachtach éifeachtach a bhíodh ag obair trath le Gael Taca i gCorcaigh, le ré órga an eagrais sin.

Tá cuimhne agam ar mhíreanna eile ó Cúrsaí, ceann iomráiteach ina raibh tuairisceoir an chláir, Seán Ó Méalóid, ar an láthair nuair a réab na sluaite Balla Berlin anuas, bloc ar bhloc.

Bhíodh agallaimh agus diospóireachtaí le dealramh ar Cúrsaí agus bhí caighdeán léirithe ard ann freisin. Mar a bheithfeá ag súil leis ón gcraoltóir náisiúnta.

Chun an fhírinne a ínsint ní doigh liom go bhfuil an clár seachtainiúil, 7 Lá, ar TG4 leath chomh maith is a bhíodh Cúrsaí. Faighim an tuairim i gcónaí go bhfuil siad ag iarraidh clár chúrsaí reatha a chur ar siúl ar an phraghas is lú.

Mar sin táim ag súil go mbeidh clár nua RTÉ ábalta brú a chur ar an gcraoltóir Gaeilge iarracht níos fearr a dhéanamh i réimse na gcúrsaí reatha. Is maith an rud an iomaíocht chun an chuid is fearr a bhaint ó gach taobh.

Níl a fhios agam cé bheidh ag cur an clár i láthair nó, go deimhin, cén cur chuige a bheidh aige, clár stuideo nó scannáin rialta ag diriú ar cheisteanna ar leith, nó meascán den dhá rud. Is féidir liom craoltóirí ar nós Máiréad Ní Nuadháin, Áine Ní Bhreisleáin, Treasa Breathnach, Cormac Ó hEadhra, Eoin Ó Catháin nó Fachtna Ó Driosceoil a shamhlú sa chathaoir - b’fhéidir iad go léir.

Níos tabhachtaí ná na pearsaí, is iad na ceisteanna a thugann clár nua faoi freagraí a fháil ina leith an chuid is tabhachtaí d’obair clár chúrsaí reatha.

Cén fath go bhfuil Gaeltachtaí na tíre ar nós réigiúin den dara ghrád i gcomparáid le réigiúin i réimsí eile sa tír? Cén fath go bhfuil an oiread sin béime ar mhaorlathas i nGaeilge agus na céadta míle Euro á chaitheamh leis i gcomparáid leis an méid infheistíochta - nó an laghad infheistíochta - a dheintear i gcruthaitheacht agus ealaíona na Gaeilge? Sin cuid de na ceisteanna atá gá le freagraí orthu. Beimíd ag faire.