Ceoltóir Mhúscraí imithe ar Shlí na mBeaglaoich

Diarmuid Ó Meachair ó Dhoire'n Chuilinn i gCúil Aodha agus é in éineacht le Cormac agus Breandán Ó Beaglaoich ar an slí trasna go hOileán Baoi (Dursey) ar chósta Chorcaí.

TÁ muintir Uí Bheaglaoi ag tabhairt na bóithre orthu féin arís i mbliana sa ‘Beauty’, an feithicil campála a rinneadh athchóiriú álainn air, agus an uair seo tá siad ag teacht go Corcaigh.

Anuraidh, is amhlaidh go raibh siad ag taisteal ó Chiarraí go Tír Chonaill agus ná dheineas gearán go raibh an cuid is fearr – agus is ceolmhaire den tír fágtha ar lár acu – agus anois tá an scéal curtha ina cheart acu nó tá tús á chur leis an dturas sa chontae is mó agus is gleoite sa tír. An gá dom ainm an chontae a lua?

Thosnaigh an turas i mBarr a’Chuma – tabhairne atá fós i gCo. Chiarraí is baolach – agus is ann a chas siad le duine d’amhránaithe óga Ghaeltachta Mhúscraí, Rúth Ní Riada. Seo an clár a fheicfear den chéad uair agus tús á chur leis an sraith Dé Domhnaigh seo chughainn, Meán Fómhair 25, ag 9.30in.

Agus ar aghaidh leo ina dhiaidh sin go hOileán Baoi i leithnis Bhéarra. Tá ard mheas ag boscadóirí na tíre ar muintir Dwyer arbh as an cheantar sin dóibh agus cuireann an preas ráiteas a fuaireas síos ar an cuairt go Béarra amhail is go bhfuil muintir Uí Bheaglaoich ag siúl ar thalamh naofa.

Seinneann an boscadóir Diarmuid Ó Meachair ceol de chuid Finbarr Dwyer dóibh ar Oileán Baoi. Ar an mbóthar go Dún na Séad, tugann Declan McCarthy amach ar bhád timpeall an cheantair iad roimh theacht go dtí uaigh Canon Goodman taobh amuigh den bhaile. Cloiseann siad ceol ó na deirfiúracha Éimhear agus Caoimhe Flannery, chomh maith leis an gcláirseoir Oisín Morrison agus an fliúiteadóir Éilís Ní Shúilleabháin. Cuireann siad deireadh leis an gclár i mBéal an Dá Chab i dteach tábhairne cáiliúil Levis’ chun bualadh le Con Fada Ó Drisceoil agus The Four Star Trio.

Mar is dual do Chorcaigh, ní leor clár amháin chun traidisiúin ceoil an chontae a chur san áireamh. Creidimse go nglacfadh sé sraith iomlán nó cúpla sraith.

Sa dara clár, tugann siad cuairt ar shuíomh Chath Chionn tSáile, áit a dtugann siad ómós dá sinsir a throid ann. Agus iad ar thóir tuilleadh eolais faoi cheangal na mBeaglaoich le Corcaigh, téann siad chomh fada le Martina O’Neill sa mbaile i gCúirt an tSáirséalaigh agus míníonn sí an ceangal atá acu le muintir Uí Bheaglaoich de bharr an chatha chlúitigh. Tagann baill eile den teaghlach ansin – deirfiúr Bhreanndáin, Caitlín Ní Bheaglaoich agus a mac Aogán Lynch. Ag dul i dtreo chathair Chorcaí dóibh, castar Haru Naito orthu – déantóir fidle ón tSeapáin atá ag cur faoi sa chathair anois, agus seinneann sé port dóibh ar an mbosca ceoil.

Tugann siad cuairt ar a gcara Colm Murphy sa mbaile agus seinneann siad cúpla port leis féin agus Aidan Coffey. Tugann Lisa agus Eoin Stan O’Sullivan faoi pholcaí Chorcaí sa Corner House agus cuireann Breanndán agus Cormac deireadh leis an gcuid seo den turas i mBaile Choitín, áit a gcastar na fidléirí Maria Ryan agus Lucia McPartlin orthu.

As sin as go brách leis an mbeirt Ciarraíoch ceolmhar go dtí na Déise agus thuas fán dtír. Má thagann siad slán as an aidbhintiur sin, is féidir leo teacht ar ais go Corcaigh chun tuilleadh den cheol is fearr sa tír a chloisint!