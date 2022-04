Cén áit ar imigh an comhartha ag fáiltiú romhat go Múscraí?

An áit a bhíodh comhartha 'An Ghaeltacht' in aice leis an Tabhairne Leath Shlí ar an mbóthar ó Mhaigh Chromtha go Baile Mhúirne.

IS MINIC a bhíos ag taisteal an bóthar ó Mhaigh Chromtha go Baile Mhúirne, ag teacht abhaile go Cúil Aodha, agus gur ardaigh mo chroí beagáinín nuair a thugas faoi ndeara comhartha ar thaobh an bhóthair ag rá liom go rabhas ar ais sa Ghaeltacht.

Thar na mblianta fuair an comhartha céanna bataráil agus bhí sé ag méirgiú leis de réir a chéile.

Agus le cúpla mí anuas bhí buille trom faighte aige agus an chuma air go raibh sé ar a chosa deiridh ar fad.

An corr is déanaí sa scéal ná go bhfuil an comhartha imithe gan tásc ná tuairisc agus níl a fhios ag éinne cén áit ar imigh sé.

Tá’s agam go bhfuil margadh áirithe go náisiúnta agus idirnáisiúnta le h-aghaidh comharthaí mar seo, go h-áirithe i dtabhairní Éireannacha ar fuaid na cruinne. Cá bhfios go mbeidh an comhartha seo le feiscint i dtabhairne Éireannach i mBeising, Londain nó Hy Brasil sna seachtainí romhainn.

Tógadh an cheist ag cruinniú de chuid Comhairle Ceantair Mhaigh Chromtha/Sraid a’Mhuilinn an tseachtain seo cháite agus is cosúil go mbeidh comhartha nua á chrochadh ann gan mhoill.

Ba dheas an rud é dá luaifí Múscraí ar an gcomhartha nua chun a chur in iúl do chuairteoirí cén chuid de Ghaeltacht na hÉireann ina bhfuil an cuairteoir.

Tuigim go bhfuil iarrachtaí ar chomharthaíocht á dhéanamh ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí. Beimíd ag faire ar an spás seo!