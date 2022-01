Cad is fiú stadas iomlán oibre do'n Ghaeilge?

Tháinig ráiteas a rabhthas ag súil leis le blianta fada chomh fada liom le cúpla lá anuas agus chuir mé suim ar leith ann de bharr go raibh mé páirteach sa bhfeachtas chun é a bhaint amach. ‘Stádas trí oifigiúil agus oibre ag an nGaeilge san Aontas Eorpach’ abea an ceannlíne ar an ráiteas agus thagair sé don chor chinniúnach don teanga nuair a cuireadh deireadh ag meánoíche ar Oíche Chinn Bliana leis an maolú a bhí go dtí sin ag srianú forbairt na Gaeilge san Aontas Eorpach. An rud a chiallaíonn seo ná go mbeidh leagan Ghaeilge de gach chaipéis oifigiúil agus ateangaireacht Gaeilge ar sheisiúin de Pharlaimint na hEorpa as seo amach. I 2018 bhí scór aistritheoir gairmiúil ag obair chun leaganacha Gaeilge de chaipéisí a chur ar fáil. Fán am tá trí scór acu ann i mbun an chúraim agus beifear ag cur leis an líon sin sa tréimhse rómhainn. Is slí beatha inmholta é an gairm an aistriúcháin má tá suim agat i dteangacha agus éirim agat sa ghnó sin. Tá tuarastal maith ag dul leis an ghairm agus b’fhiú go mór oiliúint a chur ort féin chun na cáilíochtaí cuí a bhaint amach. Bhíos féin páirteach sa bhfeachtas chun stadas oifigiúil a bhaint amach, feachtas a raibh ar siúl i 2004/5 agus a fuarthas toradh dearfach air i 2007. Cuireadh teorainn le líon na seirbhísí a bheadh gné Ghaeilge ag baint leo an uair sin mar ná raibh a dhothain aistritheoirí ar fáil chun dul i mbun an chúraim - agus anois go bhfuil an solathar sin imithe in áirde, táimíd reidh. An t-aon rud amháin a fhagann droch bhlas ná an comhtharlúint go bhfuil na meáin chlóite Gaeilge, lenar obair mé féin ar feadh na mblianta, imithe i léig go mór sa tréimhse céanna. Ní ann níos mó do nuachtáin ar nós Lá/Lá Nua, Foinse, Gaelscéal agus irisí chlóite ar nós An tUltach. Tá gá go mbeadh an Ghaeilge ag an libhéal céanna le teangacha eile an Aontais Eorpaigh agus ba pheaca an chéad lá riamh, nuair a claraíodh an tír seo ina ball den Aontas i 1973, ná raibh sí san áireamh. Ach tá freisin go dtabharfaí spreagadh do léamh agus do scríobh na Gaeilge i slí a mheallfaidh daoine chun bheith ag ceannach irisí is nuachtáin le Gaeilge ann agus a spreagfaidh daoine chun bheith ag dul le gairm na h-iriseoireachta. Idir an dhá linn leanann leithéidí an cholún seo sa Corkman agus Seachtain ag treabhadh sa ghort!