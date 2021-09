Cad é an rún atá ag Ros na Rún?

NÍ bhím ag faire morán ar na sobal dhrámaí ar an dteilifís ach le déanaí thugas faoi ndeara go raibh séasúr nua de shraith dhrama TG4, Ros na Rún, tosnaithe. Seo an sé séasúr is fiche den sraith.

Bhí trath ann gur bhaineas taithneamh as an ndráma seo - agus tá sé ar fheabhas mas amhlaidh go dtaithníonn a leithéid leat - ach ní bhainim an oiread san taithnimh as níos mó.

Rud amháin a thugas faoi ndeara faoin séasúr nua de Ros na Rún nach bhfuil rian ar bith den bpaindéim ar an sraidbhaile Gaeltachta seo. Níl ort fanúint le suíochán a fháil sa tabhairne ná sna caiféanna agus ní fheiceann tú daoine ag caitheamh clúdaigh aghaidheanna.

Bíonn daoine san osbidéal cinnte - ach ní mar gheall ar an víreas ach de bharr gur deineadh iarracht éigean iad a dhúnmharú. Ní fheadar an bhfuil Sráid Coronation agus Emmerdale agus Fair City chomh saor céanna ón aicíd.

Ní h-é gur mhaith liom go mbeadh daoine tinn ach sílim gur cheart deireadh a chuir leis an riail aisteach nach ligeann don bhfíor shaol bheith san áireamh i sobail.

Tá dramaíocht a léiríonn an saol mar atá, seachas mar ba mhaith linn é, tuillte againn mar lucht féachana.