Buíochas le Pauline as ucht a stiúr ar rang ealaíne an Ionaid

Aindrias Ó Múineacháin TD agus é ag déanamh comhghairdeas le duine d’ealaíontóirí Tacaois, Seosamh Ó Ceallaigh, agus an taispeántas is déanaí ó Tacaois á oscailt go h-oifigiúil san Ionad Cultúrtha i mBaile Mhúirne.

Is é seo an chéad taispeántas nua san Ionad Chultúrtha ó thosnaigh ré na paindéime dhá bhliain ó shin.

Pauline Dodds, múinteoir ealaíne Tacaois san Ionad Cultúrtha, ag fáil bronnadh ó Shíle Anne Ní Riordáin, agus í ag éirí as an rang ealaíne a raibh sí ina bhun ó 2008.

THÁINIG deireadh le ré i nGaeltacht Mhúscraí an tseachtain seo chaite nuair a fagadh slán le Pauline Dodds, ealaíontóir agus múinteoir, a raibh i mbun rang ealaíne leis an dream Tacaoise ó bhí 2008 ann.

Is cuimhin liom an mbliain sin mar bhí dán ag m’athair inar mhol sé na daltaí agus a múinteoir as feabhas is fiúntas a gcuid saothair agus an méid a bhí foghlamtha acu ó Phauline.

Tá Pauline ag ealaíontóireacht i Múscraí le blianta fada agus is beag tigh sa cheantar nach bhfuil saothar dá cuid ag crochadh ar na ballaí ann.

Tá cumas ar leith aici breith ar áilleacht an cheantair seo - aon radharc go deimhin - agus na sonraithe is mine a shoilsiú go h-ealaíonta.

Is iontach an rud é go bhfuil dánlann ealaíne sa cheantar seo agus gur féidir taispeántais ar nós an ceann is déanaí, Réaltra, ó lucht Tacaoise.

Is cuimhin liom féin bheith i mbun dánlann i mBéal Feirste, go deimhin bhí dhá dhánlann sa Chultúrlann, agus bhí taispeántais nua gach cúpla mí sa dhá ionad éagsúla. Is iomaí taispeántas fíor éagsúil a cuireadh ar siúl sa Chultúrlann le mo linn agus b’iontach an rud a bheith ag obair leis na h-ealaíontóirí difriúla.

Ba í Síle Anne Ní Riordáin, cathaoirleach coiste stiúrtha an Ionaid, a sheol an taispeántas an Déardaoin seo chaite agus bhí ard mholadh aici don chaighdeán is don flúirse ealaíne a bhí ag crochadh ar na fallaí.

‘Spreagúil’, ‘álainn’ agus ‘éagsúil’ - b’iad san cuid de na h-aidíachtaí a bhain Síle Anne úsáid astu agus í ag moladh na saothair atá ar crochadh san Ionad - agus a bheidh ann go ceann tamaill eile.

Is cinnte gur fiú dhuit cuairt a thabhairt ar an dtaispeántas seo an chéad uair eile a bheidh tú i mBaile Mhúirne. Aon am a chaitheann tú ag baint sult as ailleacht an tsaoil, ní am amú atá ann, ná baol air.